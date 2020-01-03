Чем старше становится человек, тем тяжелей ему держать свой вес в норме. Как минимум потому, что гормональные изменения сказываются на метаболизме, и это абсолютно нормально, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Но почему даже если человек продолжает заниматься спортом и правильно питаться, он все равно неизменно поправляется?

Согласно исследованию, проведенному в Каролинскому университете, причина, по которой с возрастом все люди полнеют, кроется в естественном снижении оборота липидов в жировой ткани. Именно это приводит к набору веса, даже если человек не переедает и регулярно занимается спортом.

Шведские ученые пришли к такому выводу, изучив жировые клетки 54 мужчин и женщин в течение 13 лет.

За этот период добровольцы, независимо от их образа жизни и скачков веса (в сравнении с точкой отсчета), продемонстрировали снижение оборота липидов в жировой ткани, которые отвечают за то, накапливается жир или используется.

Другое исследование показало, что люди, которые не компенсировали эти изменения снижением количества потребляемых в течение дня калорий, набирали вес на 20% быстрее.