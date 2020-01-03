Опубликованы результаты 10-летних исследований.

У людей с заболеваниями, связанными с дисфункцией легких, наконец то появилась надежда. Ученые частного исследовательского университета имени Джонса Хопкинса (США) в течение 10 лет проводили ряд исследований на многочисленной группе добровольцев. В этой группе были люди из разных социальных слоев, пола и возраста. Общее количество участников группы превышало 650 человек. Ученые-диетологи тщательно следили за взаимосвязью питания группы добровольцев и их функцией легких. Исследование началось в 2002 году, а закончилось через 10 лет. Результат этих исследований многих очень удивил. У тех людей, кто ежедневно употреблял не менее 2-3 помидоров в день, наблюдалась положительная динамика в функционировании легких, и даже некоторое восстановление поврежденных тканей легких. Примерно такое же воздействие на организм человека наблюдалось и у той группы добровольцев, которые ежедневно употребляли не менее 4-5 порций свежих фруктов. Причем среди них были и заядлые курильщики, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

30 лет - возраст пика функционирования легких

Согласно исследованию ученых, в среднем в 30 лет легкие постепенно начинают снижать свою функцию, а у курильщиков еще раньше. Человек начинает раньше ощущать усталость, у него повышается давление, появляются проблемы с сердцем, часто болит голова. Все эти симптомы - прямое следствие пониженной работы легких. И если ко всему этому прибавить постоянно повышающийся темп жизни, мелкие неприятности на работе и дома, то человек все чаще и чаще подвергается стрессам, что также негативно влияет на общее состояние организма, и на легкие, в том числе.

Помидор - панацея?

Ученые не берутся утверждать, что свежие фрукты и овощи, в том числе и помидоры, являются единственной панацеей от дисфункции легких. На легкие положительное влияние оказывают в первую очередь фитонциды растений: эвкалипта, хвойных растений, а также содержащих ментол. Однако сбрасывать со счетов свежие овощи и фрукты тоже не стоит. Согласно исследованиям, которые проводились над другой группой добровольцев, вообще не употреблявших ни фрукты, ни овощи в свежем виде, положительной динамики в функционировании легких у них либо вообще не наблюдалось, либо если и была, то крайне незначительная.