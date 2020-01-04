Считается, что снизить уровень холестерина способны продукты, которые богаты клетчаткой. Этот компонент работает как абсорбент и выводит лишнее естественным путем. "Рамблер" рассказывает, где его искать, передает Day.Az.

Больше всего клетчатки содежится в зелени. Если вы будете употреблять около 400 г овощей и зелени в сутки, то сможете оптимизировать свой обмен веществ. При этом важно, чтобы уровень холестерина был в пределах нормы (6-6,5). Если он выше, то здесь уже никакие продукты не помогут: необходима медикаментозная терапия с приемом статинов.

Какие продукты снижают уровень холестерина, если он в пределах показателя 6,5?

Зеленые овощи - лидеры по количеству клетчатки. Ее много в болгарском перце, огурцах и кабачках.

Растительные отруби - ищите их в магазинах на полках с продуктами для здорового питания.

Грибы (вешенки) содержат природный статин и помогают снижать уровень холестерина.

Свекла в сыром виде также выделяет такие вещества, которые работают как статины.

В салате латук содержится большое количетво фитостерина - это мощный боец с холестерином.

Отличным антиоксидантом является зеленый чай - добавляйте в него кусочек корня имбиря для более мощного эффекта.

Из фруктов и ягод рекомендуем добавить в рацион чернику, малину, землянику, клюкву и яблоки. В последних содержится пектин, который борется с липопротеинами низкой плотности (накапливаются в сосудах и образуют бляшки). Ешьте по 2-3 яблока в день, и никакая желчнокаменная болезнь вам не страшна.

Не забывайте и про пользу льняного семени, кунжута и семян подсолнечника. Чайная ложка льняного семени в день очистит сосудистую систему от холестериновых бляшек.