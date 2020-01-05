Американские исследователи назвали продукты и некоторые ингредиенты в пище, которые часто бывают ответственны за появление лишнего веса. Однако об их опасности известно далеко не многим, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Специалисты порекомендовали особенно опасаться искусственных подсластителей - аспартама и сукралозы.

"Эти смеси в сотни раз слаще сахара. В итоге их потребление воспринимается мозгом так, как будто вы едите тонны сахара", - пояснили специалисты.

Подтвердили исследователи и опасность регулярного употребления продуктов с глютеном (клейковиной) и глутаматом натрия - распространенной пищевой добавкой E621 или "усилителем вкуса".

Оба "ингредиента" часто встречаются в магазинных соусах и фастфуде.

Замыкают список рапсовое масло, которое может не только постепенно привести к появлению лишних килограммов, но и плохо сказывается на работе мозга, и молочные продукты с низким содержанием жира.

"Кроме того, продукты, изготовленные из неорганического молока, содержат гормоны, от которых быстро толстеют", - объяснили специалисты.