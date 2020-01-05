Спасти от депрессии и стресса зимой могут регулярные пробежки. Об этом агентству рассказал заведующий организационно-методическим отделом по спортивной медицине московского департамента здравоохранения Игорь Иусов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Врач посоветовал бегать в парках, особенно днем, чтобы тем самым восполнить недостаток витамина D, который помогает справиться со стрессом.

"После занятий на улице поднимается настроение и улучшается самочувствие, зимняя пробежка в парке может стать отличным антидепрессантом", - сказал Иусов.

Специалист также добавил, что занятия на открытом воздухе помогают закаливать организм, тем самым снижается риск развития простудных заболеваний.

"Физические упражнения увеличивают уровень адреналина и серотонина, а кровь насыщается кислородом", - пояснил Иусов.

Он порекомендовал прибегнуть к зимним видам спорта, в том числе к лыжным пробежкам.

Врач также предупредил, что излишние нагрузки могут стать причиной роста уровня кортизола, в сочетании с нехваткой витамина D может появиться чувство усталости и подавленности.