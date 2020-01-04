Диетолог Лидия Ионова раскрыла способ правительного питания после новогоднего застолья, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей", - сказала врач.

По ее словам, лучше употреблять овощи, содержащие много пищевых волокон. Они помогут нормализовать работу кишечника и улучшить состояние микрофлоры. При этом людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно есть овощи в приготовленном виде.

Диетолог также посоветовала снизить количество соли в рационе и отказаться от маринадов. Особенно важно следить за достаточным количеством потребления воды и травяного чая.