Раскрыт способ правильного питания после новогоднего застолья
Диетолог Лидия Ионова раскрыла способ правительного питания после новогоднего застолья, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Нужно убрать алкоголь из рациона как можно быстрее. Также нужно увеличить количество овощей", - сказала врач.
По ее словам, лучше употреблять овощи, содержащие много пищевых волокон. Они помогут нормализовать работу кишечника и улучшить состояние микрофлоры. При этом людям, которые имеют проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно есть овощи в приготовленном виде.
Диетолог также посоветовала снизить количество соли в рационе и отказаться от маринадов. Особенно важно следить за достаточным количеством потребления воды и травяного чая.
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