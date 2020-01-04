Болезнь Альцгеймера является одной из самых распространённых причин деменции. По данным ВОЗ именно на неё приходится 60-70% всех случаев старческого слабоумия, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Поясним вкратце, что деменция - это синдром, при котором происходит постепенное разрушение работы памяти и мышления, изменение поведения и утрата способности выполнять обычные повседневные задачи.

В мире около 50 миллионов человек страдают болезнью Альцгеймера. И это большая социальная проблема, ведь недуг угнетающе действует не только на заболевшего, но и на членов его семьи, которые ухаживают за таким больным.

Напомним, что учёные давно установила, что болезнь связана с накоплением в головном мозге пациента бета-амилоидных бляшек и так называемых нейрофибриллярных клубков, состоящих из гиперфосфорилированного тау-белка.

Их отложение приводит к нарушению нормального строения тканей мозга и снижению когнитивных способностей человека.

И если причины этого тяжёлого прогрессирующего состояния специалистам в общем-то ясны, то с его лечением дела обстоят значительно хуже.

Современные подходы к терапии болезни Альцгеймера направлены в основном на уменьшение патологических отложений амилоидного или тау-белков. Однако клинические испытания различных средств, предложенных в последние годы, до сих пор не показали свою эффективность в сдерживании заболевания у людей.

Недавно австралийско-американская исследовательская группа, в которую, к слову, входит немало бывших российских учёных, предложила свой подход к профилактике и лечению болезни Альцгеймера.

В научной работе эксперты сообщают, что к нейродегенерации приводят не просто отложения двух белков, но их совместное взаимодействие.

По мнению специалистов, работающих под руководством профессора Николая Петровского (Nikolai Petrovsky) из Университета Флиндерса в Австралии, одновременная "атака" на тау- и амилоидные белки поможет эффективно сдерживать и даже обращать вспять развитие заболевания.

Для того чтобы доказать свою теорию, учёные создали "вакцину от деменции". Препарат, названный Advax, представляет собой комбинацию двух соединений, одновременно воздействующих на оба патологических белка.

На этапе доклинических испытаний на животных препарат вводили лабораторным мышам внутримышечно. Поясним, что использованные грызуны были своего рода животной моделью болезни: в их мозге после генной модификации начали вырабатываться "человеческие" белки, связанные с болезнью Альцгеймера, уточняют авторы.

В процессе исследования выяснилось, что сочетание двух веществ вызывает выработку большого количества специфических антител.

Более того, эти антитела активно "распознают" и атакуют амилоидные бляшки и нейрофибриллярные клубки в головном мозге подопытных животных. То есть принцип работы Advax полностью соответствует механизму действия вакцин.

После четырёхкратного введения 20 микрограммов препарата количество амилоидных и тау-отложений в мозге лабораторных мышей значительно снизилось.

"Вакцина эффективна для предотвращения нарушений памяти у животных с только развивающимися отложениями белка. Кроме того, мы также показали действенность препарата и для борьбы с уже имеющимися патологическими бляшками [в головном мозге]", - отмечает Николай Петровский в интервью австралийскому изданию ABC News.

Авторы разработки уверены, что применение комбинированной вакцины Advax станет ключом к терапии болезни Альцгеймера и у человека.

Эксперты планируют провести клинические испытания своей разработки на людях уже в ближайшие два года, сообщает издание New Atlas.

Если исследования пройдут успешно, "вакцина от деменции" обещает стать одним из медицинских прорывов следующего десятилетия, полагают авторы разработки.

Более подробные результаты нового научного исследования представлены в открытом доступе в специализированном журнале Alzheimer's Research & Therapy.