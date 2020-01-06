Искусственный интеллект (ИИ) оказался способен диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в британском журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Разработкой компьютерной диагностической модели занималась международная группа исследователей, включая специалистов из Имперского колледжа Лондона и сотрудников Google Health - медицинского сервиса американской компании Google. Для обучения ИИ использовались снимки 29 тыс. женщин из Великобритании и США. В результате ИИ более точно интерпретировал результаты маммографии, чем каждый из шести специалистов-радиологов, c которыми его сравнивали в точности проведения диагностики. ИИ также не уступал в точности двум радиологам, работающим в команде (в Великобритании диагноз по результатам маммографии обязательно ставится двумя специалистами, один из которых перепроверяет результат - прим. ТАСС).

ИИ на 2,7% реже не замечал наличия опухоли по сравнению с одним врачом-радиологом. Этот показатель также оказался на 1,2% меньше после анализа снимков. Как подчеркивают авторы исследования, ИИ все же не способен заменить врача-диагноста, но может существенно облегчить его задачу, выполняя роль проверяющего вместо второго радиолога. Кроме того, компьютерный алгоритм не устает и может работать круглые сутки.

"Результат существенно превзошел мои ожидания, - заявила вещательной корпорации Би-би-си соавтор исследования профессор Ара Дарзи, возглавляющая одно из подразделений организации Cancer Research UK, которая занимается исследованиями в области лечения рака. - Этот результат поможет существенно улучшить качество описаний снимков, а также позволит радиологам сэкономить время, чтобы выполнять больше важных задач".

По данным Би-би-си, в Великобритании подготовка врача, способного с высокой точностью ставить диагноз по итогам маммографии занимает 10 лет. Сейчас в британских больницах ощущается острая нехватка таких специалистов - их нужно по меньшей мере на 1 тыс. больше.