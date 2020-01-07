Специалисты из немецкого Федерального института оценки рисков рассказали, на что важно обращать внимание при заваривании чая, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Эксперты подчеркнули, что очень важно следовать инструкции производителей, которые советуют заливать чайные листья кипятком. Информацию об этом, как правило, можно найти на упаковке.

Специалисты также напомнили, что даже самый дорогой сорт чая может содержать опасные микробы. Среди них бактерии, дрожжи, плесень и даже сальмонелла. Именно поэтому очень важно заливать чай кипятком и настаивать его не менее пяти минут.

Однако употреблять чай, который настаивался больше двух часов, не стоит. По словам экспертов, такой напиток не несет никакой пользы.