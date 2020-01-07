Многие считают герпес за обычную простуду на губах. На самом деле он может быть опасен. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему к этой проблеме нельзя относиться легкомысленно.

Врачи говорят, что полностью избавиться от вируса герпеса невозможно. Да, вы можете скрыть его следы (чаще всего он появляется на губах и на гениталиях), но финально "вытащить" его из организма - нет. Как только иммунитет ослабнет, вирус даст о себе знать вновь.

Существует около ста видов герпеса, из них только 8 опасны для человека. Вирус герпеса 6-го типа способен спровоцировать лимфомы и лимфосаркомы, из-за вируса герпеса 7-го типа у нас появляется синдром хронической усталости, а герпес 8-го типа вызывает злокачественные опухоли сосудистого происхождения (например, саркомы Капоши).

Также существует цитомегаловирус, который поражает плод, находящийся в утробе матери. При нем наблюдается сильное нарушение иммунитета. Вирус Эпштейна-Барр вызывает инфекционный мононуклеоз - у больного увеличиваются лимфоузлы, миндалины, появляются сильные боли в горле. Вирус варицелла-зостер виновен в появлении ветрянки - она особенно опасна для организма взрослых.

Самые распространенные типы герпеса - генитальный (это около 30% всех половых инфекций) и первый тип (обычная простуда на губах).

Согласно исследованиям, герпес часто передается по наследству или половым путем. При появлении заболевания важно обратиться к врачу - он установит точный диагноз и выпишет противогерпесовые мази и препараты.

Если говорить о рационе, то важно увеличить количество продуктов, которые содержат аминокислоту лизин. Она есть в молочных продуктах, мясе, сое, яйцах, чечевице и зародышах пшеницы. А вот от арахиса, шоколада, изюма и винограда стоит отказаться: в них есть аминокислота аргинин, которая может спровоцировать рецидив.