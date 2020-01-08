https://news.day.az/medicine/1191929.html Что такое тейпы и зачем они нужны

Что такое тейпы и зачем они нужны

Медицина, 8 января 2020 04:02 93

Часть модного движения или реальный способ помочь суставам? Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как разноцветные пластыри оказывают позитивное воздействие на организм.

Уверены, вы замечали на улицах людей, которые носят разноцветные пластыри на спине, ногах или предплечье. С каждым месяцем их становится все больше и больше, и это не новое модное веяние, а способ облегчить боль в суставах - он пришел из области спортивной медицины.

Большой плюс таких пластырей - их могут использовать все, у кого болят суставы: противопоказаний нет. Это удобно, красиво, а еще эффективно - методика относится к физиотерапии.

Тейп натягивается, на коже образуются складки, увеличивается межтканевое пространство, а значит улучшается микроциркуляция крови. Боль становится меньше, отеки почти не беспокоят.

Подойдет вам, если вы беременны, занимаетесь спортом, проходите реабилитацию после операции или травмы, страдаете от постоянных болей в суставах и пояснице. Но самостоятельно назначать их нельзя - рекомендации по такой терапии должен дать врач. Он подберет размер и место, куда нужно клеить тейпы, а также задаст временной промежуток - сколько их нужно носить.

Место - ключевой фактор. Наклеить их можно, но нужно знать куда - если что-то пойдет не так, вы можете причинить себе вред. На первый раз нужно обратиться к специалисту, а дальше можно действовать по его инструкции.

Бонус - они могут помочь избавиться от мимических морщин. Тейпы - хорошая альтернатива ботоксу, диспорту и "уколам красоты". Это безболезненно, но результативно, если наносить "пластыри" на правильные места и делать процедуры курсом. Они заставляют мышцы сокращаться активнее и ускоряют процессы самогенерации, стимулируя клетки работать лучше без вмешательства препаратов. 

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