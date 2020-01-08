Что важно знать о булимии

Многие не придают этому заболеванию должного внимания, а это в результате приводит к серьезным последствиям. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет 5 главных фактов об этой болезни.

Это болезнь

И ее нужно лечить. Расстройство пищевого поведения не проходит само или с помощью силы мысли. Человеку нужна помощь психотерапевта и, возможно, лекарства. Но заниматься самолечением нельзя - все тренинги и препараты должен назначать только врач. Первое проявление заболевания - навязчивая идея, от которой важно избавиться.

Булимия не появляется просто так

Причины две - либо компульсивное переедание, либо нервный стресс. В группе риска может оказаться любой человек, который подвержен влиянию социума или озабочен собственной фигурой, а также контролем веса.

Булимия опасна для здоровья

Если ее не лечить, физические последствия для организма могут быть весьма печальными. Вы можете заболеть анемией, страдать от заболеваний желудочно-кишечного тракта, низкого давления и даже малокровия.

Болезнь может вернуться

Избавиться от нее навсегда реально, особенно если осознать проблему и захотеть с ней справиться. Но симптомы могут вернуться даже без видимых причин и факторов, провоцирующих болезнь. Чтобы навсегда остаться здоровым, важно сдерживать стрессовые факторы, быть физически активным и заручиться поддержкой близких.

О булимии нельзя молчать

Важная часть выздоровления - признаться в том, что у вас есть проблема, и лечить ее. Если держать это в себе и не обратиться за помощью, булимия может привести к тяжелым последствиям, которые навсегда испортят ваше здоровье и психику. Болеть - это не стыдно. Важно вовремя обратиться за помощью и получить моральную поддержку.