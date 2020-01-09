Почему не стоит есть мандарины на голодный желудок

Нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер в беседе с "АиФ" рассказала, что сладкие цитрусовые богаты простыми сахарами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На 100 граммов продукта приходится около 12 грамм углеводов, что по словам Деккер, равняется трем чайным ложкам сахара. Кроме того, человек не обходится одним или двумя мандаринами, считает нутрициолог. Это приводит к большому потреблению сахара за один раз.

При употреблении мандаринов на голодный желудок в организме резко поднимается уровень глюкозы в крови, что приводит к выработке инсулина. Он, как отметила диетолог, должен транспортировать глюкозу в клетку.

"Если клетка в данный момент в энергии не нуждается, то все пойдет в запасы", - пояснила Деккер.

Это может привести к накоплению жира.

Издание отмечает, что при выборе цитрусовых следует выбирать более кислые сорта - у них низкий гликемический индекс, а содержание витамина C больше.