Почему в некоторых странах запрещены прививки

Вакцинация стала важной частью жизни. Настоятельно рекомендуется каждый сезон проходить комплексное обследование и не забывать о прививках. Но как же относятся к вакцинации в различных странах? Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему многие зарубежные врачи не одобряют подобный способ профилактики.

Что говорят в США

Официальная медицина страны однозначно "за" прививки: без них вас не примут на работу, а вашего ребенка - в детский сад, школу и даже на прием к педиатру. Но в то же время в некоторых штатах возможность отказаться от вакцинации узаконена еще с 1988 года. В стране даже действует "вакцинный" суд, который рассматривает иски и претензии людей, пострадавших от вакцинации. В Калифорнии уже долгое время существует антипрививочное движение, в то время как американские медики бьют тревогу: в тех частях страны, где сосредоточено большое количество противников вакцинации, возрастает риск возникновения эпидемий в 2.5 раза.

Категоричное нет

В Германии обязательных прививок нет, но несмотря на это, многие жители страны прислушиваются к советам Постоянной комиссии по прививкам при Институте Роберта Коха в Берлине. Противниками вакцинации, как правило, являются представители вальдорфско-штайнеровской педагогической системы. Они уверены, что природа самостоятельно выбирает правильный путь и нарушать такую закономерность очень опасно. Плюс ко всему, Германия смогла побороть некоторое количество болезней, для которых были разработаны вакцины.

Например, с 1998 года не делается прививка БЦЖ, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Риск заболевания в Германии оценивается ниже 0,1 процента.

Первый признак отказа - равнодушие

В 2007 году во Франции официально были отменены обязательные прививки, а давление со стороны педиатров и терапевтов стало уголовно наказуемым. Если вдруг врач пытался намекнуть пациенту о необходимости прививки, тот мог спокойно подать на него в суд, еще и моральный ущерб возместить.

Страна восходящего солнца

Вокруг вакцинации в Японии образовались десятки мифов, которые рассказывают об обязательных прививках. На самом деле, в этой стране вакцинация до сих пор делится на обязательную и дополнительную. К обязательным прививкам относятся: АКДС, БЦЖ, полиомиелит, корь, краснуха, японский энцефалит. Но все они могут быть сделаны ребенку до 3-х лет, а не в первые дни жизни. Многие японцы сталкиваются с вакцинацией именно в таком возрасте, а на протяжении всей своей жизни спокойно переносят все заболевания без повторной вакцинации.

Науку не обманешь

Несмотря на то, что некоторые страны стремятся к отказу от вакцинации, показатели среди зараженных тяжелыми заболеваниями растут. В 2020 году календарь прививок будет расширяться. В новом году будут включены прививки против ротавирусной и гемофильной инфекций, ветряной оспы, также рассматривается возможность включения вакцинации против вируса папилломы человека и ряда других инфекций.

Ученые Стенфордского университета отмечают: польза вакцины зависит только от реакции организма человека, некоторые генетически не способны справиться с заболеваниями, поэтому для них вакцинация - лучший способ, чтобы обезопасить себя.