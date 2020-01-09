https://news.day.az/medicine/1192302.html Почему в некоторых странах запрещены прививки

Почему в некоторых странах запрещены прививки

Медицина, 9 января 2020 06:10 35

Вакцинация стала важной частью жизни. Настоятельно рекомендуется каждый сезон проходить комплексное обследование и не забывать о прививках. Но как же относятся к вакцинации в различных странах? Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему многие зарубежные врачи не одобряют подобный способ профилактики.

Что говорят в США

Официальная медицина страны однозначно "за" прививки: без них вас не примут на работу, а вашего ребенка - в детский сад, школу и даже на прием к педиатру. Но в то же время в некоторых штатах возможность отказаться от вакцинации узаконена еще с 1988 года. В стране даже действует "вакцинный" суд, который рассматривает иски и претензии людей, пострадавших от вакцинации. В Калифорнии уже долгое время существует антипрививочное движение, в то время как американские медики бьют тревогу: в тех частях страны, где сосредоточено большое количество противников вакцинации, возрастает риск возникновения эпидемий в 2.5 раза.

Категоричное нет

В Германии обязательных прививок нет, но несмотря на это, многие жители страны прислушиваются к советам Постоянной комиссии по прививкам при Институте Роберта Коха в Берлине. Противниками вакцинации, как правило, являются представители вальдорфско-штайнеровской педагогической системы. Они уверены, что природа самостоятельно выбирает правильный путь и нарушать такую закономерность очень опасно. Плюс ко всему, Германия смогла побороть некоторое количество болезней, для которых были разработаны вакцины.

Например, с 1998 года не делается прививка БЦЖ, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Риск заболевания в Германии оценивается ниже 0,1 процента.

Первый признак отказа - равнодушие

В 2007 году во Франции официально были отменены обязательные прививки, а давление со стороны педиатров и терапевтов стало уголовно наказуемым. Если вдруг врач пытался намекнуть пациенту о необходимости прививки, тот мог спокойно подать на него в суд, еще и моральный ущерб возместить.

Страна восходящего солнца

Вокруг вакцинации в Японии образовались десятки мифов, которые рассказывают об обязательных прививках. На самом деле, в этой стране вакцинация до сих пор делится на обязательную и дополнительную. К обязательным прививкам относятся: АКДС, БЦЖ, полиомиелит, корь, краснуха, японский энцефалит. Но все они могут быть сделаны ребенку до 3-х лет, а не в первые дни жизни. Многие японцы сталкиваются с вакцинацией именно в таком возрасте, а на протяжении всей своей жизни спокойно переносят все заболевания без повторной вакцинации.

Науку не обманешь

Несмотря на то, что некоторые страны стремятся к отказу от вакцинации, показатели среди зараженных тяжелыми заболеваниями растут. В 2020 году календарь прививок будет расширяться. В новом году будут включены прививки против ротавирусной и гемофильной инфекций, ветряной оспы, также рассматривается возможность включения вакцинации против вируса папилломы человека и ряда других инфекций.

Ученые Стенфордского университета отмечают: польза вакцины зависит только от реакции организма человека, некоторые генетически не способны справиться с заболеваниями, поэтому для них вакцинация - лучший способ, чтобы обезопасить себя.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 01:24, В мире 1 337
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 01:07, В мире 1 564
Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь 01:03, В мире 1 397
Хикмет Гаджиев провел переговоры с ведущими мозговыми центрами Франции 00:20, Политика 1 582
Трамп: США не нужна нефть на Ближнем Востоке 00:17, В мире 1 622
Нефть подевешела после заявления Трампа по Ирану 8 января 23:57, В мире 1 699
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране 8 января 22:51, В мире 1 967
История и культура, вплетенные в ковры - Репортаж Day.Az из Физулинского филиала «Azərxalça» - ФОТО 8 января 22:48, Общество 1 925
Трамп призвал мировые державы выйти из сделки с Ираном 8 января 22:14, В мире 2 193
5 мест, ради которых стоит приехать в Баку - российское издание в восторге от Азербайджана 8 января 22:04, Туризм 2 839
Президент Ильхам Алиев: Все строительные работы повсюду в Азербайджане должны проводиться в соответствии с современными правилами градостроительства 8 января 21:06, Политика 2 402
Сильный пожар в Баку, сгорел жилой дом - ВИДЕО 8 января 20:59, Общество 7 151
Президент Ильхам Алиев: Ликвидация Черного города и создание на его месте экологически чистого Белого города – наша очередная историческая заслуга 8 января 20:56, Политика 10 670
Тurkish Airlines приостановила полеты в Иран и Ирак 8 января 20:51, В мире 2 423
Трамп выступил с заявлением после иранского удара по базам 8 января 20:37, В мире 2 825
В Сенате США считают, что Трамп настроен на переговоры с Ираном 8 января 20:23, В мире 2 530
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Украины и первому вице-президенту Ирана 8 января 20:14, Политика 2 531
В Тегеран вылетит украинский борт с экспертами и спасателями 8 января 20:11, В мире 2 521
Путин и Эрдоган обеспокоены ростом напряженности между Ираном и США 8 января 20:06, В мире 2 571
Обсуждены перспективы развития связей Азербайджана и Франции - ФОТО 8 января 20:01, Политика 2 566
Новак прокомментировал возможность экстренного собрания ОПЕК+ 8 января 19:55, В мире 2 578
В Азербайджане создадут геопарки - впервые на Кавказе 8 января 19:43, Общество 2 854
Япония временно закрыла посольство в Ираке 8 января 19:30, В мире 2 625
Путин и Эрдоган призвали к мирному решению проблем в Персидcком заливе 8 января 19:19, В мире 2 662
Карлос Гон назвал причину своего ареста 8 января 19:05, В мире 2 761
Новшество для азербайджанских фермеров 8 января 18:51, Экономика 2 862
В Стамбуле обрушился ресторан, есть пострадавшие 8 января 18:38, В мире 2 924
Атаки на базы в Ираке нарушают суверенитет ООН и ведут к эскалации - заявление ООН 8 января 18:25, В мире 2 982
В Грузии от «свиного гриппа» скончались 2 человека 8 января 18:13, В мире 3 067
Мазахир Панахов дал кандидатам рекомендации по предвыборной деятельности 8 января 18:01, Политика 2 893
НАНА создает сценарий изменений климатических параметров 8 января 17:54, Общество 2 957
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах 8 января 17:48, Политика 2 959
Прагматизм возобладает, и масштабной войны на Ближнем Востоке удастся избежать - Ильгар Велизаде о конфликте Ирана и США 8 января 17:46, Политика 3 249
Карлос Гон отказался раскрывать подробности своего побега 8 января 17:43, В мире 3 025
Путин и Эрдоган запустили работу газопровода "Турецкий поток" 8 января 17:37, В мире 3 084
Обнародованы данные о гражданах Азербайджана, взятых в плен и заложники 8 января 17:33, Политика 3 479
Избирательная комиссия не имеет права нарушать процедурные правила - председатель ЦИК 8 января 17:29, Политика 3 008
«Аэрофлот» разработал альтернативные маршруты 8 января 17:25, В мире 3 135
Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского самолета 8 января 17:20, В мире 3 245
При взрыве газа в Казахстане пострадали 7 человек, погиб ребенок - ВИДЕО 8 января 17:17, В мире 3 104
"Азеристиликтеджхизат" полностью погасил свой долг "Азеригаз" 8 января 17:11, Экономика 3 147
Хикмет Гаджиев рассказал о двусторонних связях между Азербайджаном и Францией 8 января 17:09, Политика 3 136
Турция будет получать 15,7 млрд кубометров газа благодаря "Турецкому потоку" 8 января 17:05, В мире 3 111
Хикмет Гаджиев провел переговоры в Париже - ФОТО 8 января 16:57, Политика 3 340
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана 8 января 16:51, В мире 3 333
Посол Польши эвакуирована из Ирака 8 января 16:47, В мире 3 216
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения - ВИДЕО 8 января 16:41, В мире 4 647
Субсидирование затронет все сферы сельского хозяйства - заявление Кабмина 8 января 16:39, Экономика 3 227
В 2019 году в Армении зарегистрирован демографический кризис 8 января 16:36, Политика 3 410
Президент Ильхам Алиев принял Анара Гулиева в связи с назначением на должность главы Госкомитета градостроительства и архитектуры - ФОТО 8 января 16:32, Политика 11 883
Армянский солдат застрелился из пулемета 8 января 16:30, Политика 3 400
Реформы Президента Ильхама Алиева открывают новые возможности для бизнеса 8 января 16:26, Политика 11 702
Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США 8 января 16:20, В мире 3 386
Центробанк привлек 150 миллионов манатов 8 января 16:12, Экономика 3 327
В Азербайджане снижен возраст получающих пособие пенсионеров 8 января 16:07, Общество 4 132
Влияние ситуации в Иране на график авиарейсов Баку-Тегеран-Баку - ЗАЯВЛЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО 8 января 15:59, Общество 4 907
Назначен новый глава Госкомитета по градостроительству и архитектуре - распоряжение Президента Ильхама Алиева 8 января 15:53, Политика 6 959
Песню «Sarı gəlin» сравнили с саундтреком "Игры престолов" - Реакция европейцев на азербайджанскую песню - ВИДЕО 8 января 15:48, Культура 3 780
Президент Ильхам Алиев освободил от должности первого замглавы Госкомитета по градостроительству и архитектуре 8 января 15:46, Политика 3 765
Украинец рассказал, что чудом не полетел роковым рейсом из Тегерана 8 января 15:44, В мире 4 331
В Австралии убьют 10 тыс. верблюдов 8 января 15:40, В мире 3 615
Армения несет ответственность за убийство азербайджанского пограничника - обращение МИД 8 января 15:33, Политика 3 795
Власти Кувейта опровергли информацию о выводе войск США 8 января 15:27, В мире 3 515
США выведут войска с базы "Арифджан" 8 января 15:21, В мире 3 677
Нетаньяху пообещал сокрушительный удар "любому, кто атакует Израиль" 8 января 15:14, В мире 3 685
Путин и Эрдоган проводят переговоры в Стамбуле 8 января 15:08, В мире 3 597
Finnair временно приостановила полеты над Ираном и Ираком 8 января 15:03, В мире 3 548
В Абшеронском районе восстановлена подача газа 8 января 14:59, Общество 3 593
В Азербайджане радикальная оппозиция полностью исчерпала себя - "Политшоу представляет" - Видеопроект 8 января 14:55, Политика 3 637
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Зеленскому 8 января 14:49, Политика 7 099
Туристы из Европы стали чаще посещать Азербайджан 8 января 14:48, Туризм 4 189
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани 8 января 14:47, Политика 7 025
В минобороны Ирана рассказали о следующем ответе США 8 января 14:46, В мире 4 009
Валютные резервы Центробанка Азербайджана выросли на сотни миллионов 8 января 14:42, Экономика 3 738
Роухани: Иранская атомная промышленность будет работать без ограничений 8 января 14:37, В мире 3 718
Азербайджан упростил механизм выдачи аграрных субсидий 8 января 14:35, Экономика 3 718
OnePlus представила необычный смартфон с исчезающей камерой - ФОТО 8 января 14:32, Технологии 3 752
Названа дата слушания по делу Юниса Сафарова 8 января 14:28, Общество 3 690
Бакинская высшая школа нефти - лидер с точки зрения карьерных возможностей 8 января 14:25, Общество 3 756
Маршруты полётов состоятельных азербайджанцев на новогодние праздники (R) 8 января 14:22, Туризм 3 929
Samsung выпустит «неубиваемый» смартфон - ФОТО 8 января 14:19, Технологии 3 924
Доставка нефти из стран Персидского залива подорожала 8 января 14:15, В мире 3 807
Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты над Ираком и Ираном 8 января 14:11, В мире 3 763
Глава МИД ФРГ осудил Иран за ракетный обстрел военных баз США в Ираке 8 января 14:07, В мире 3 827
В Иране нашли второй черный ящик с разбившегося украинского лайнера 8 января 14:03, В мире 3 828
Азербайджанец выиграл крупную сумму в испанскую лотерею – как ему это удалось (R) 8 января 14:00, Экономика 4 636
Зариф и Чавушоглу обсудили удары Тегерана по базам США в Ираке 8 января 13:57, В мире 3 862
В Ташкенте начался новый суд над Гульнарой Каримовой 8 января 13:52, В мире 4 029
В Армении уничтожают русские церкви - вслед за мечетями 8 января 13:48, Политика 6 090
Air France приостановила перелеты над территориями Ирана и Ирака 8 января 13:48, В мире 3 844
Произведения азербайджанских писателей вошли в шорт-лист Лондонской премии - ФОТО 8 января 13:44, Культура 4 015
Страны НАТО ожидают реакцию Вашингтона на ракетные удары Ирана 8 января 13:40, В мире 3 976
В Баку ожидаются дожди 8 января 13:36, Общество 5
Еврокомиссия призвала остановить применение оружия на Ближнем Востоке 8 января 13:27, В мире 3 929
Минэнерго Азербайджана обнародовало число разрешений, выданных в минувшем году 8 января 13:23, Экономика 3 959
Зеленский поручил проверить весь гражданский флот после авиакатастрофы в Иране 8 января 13:19, В мире 4 038
Глава МИД Британии осудил удары Ирана по базам США в Ираке 8 января 13:12, В мире 4 011
"Международные авиалинии Украины" заверили, что разбившийся в Иране самолет был исправен 8 января 13:09, В мире 4 056
«Эйр Астана» прекратила полеты над Ираком и Ираном 8 января 12:58, В мире 4 059
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 100 млн 8 января 12:54, Общество 4 070
Pensiya almaq istəyənlərə ŞAD XƏBƏR: Yaş həddində dəyişiklik 8 января 12:50, Azərbaycanca 6 940
Чавушоглу совершит визит в Ирак 8 января 12:46, В мире 4 146
Похоронен погибший в результате армянской провокации азербайджанский пограничник - ФОТО 8 января 12:42, Общество 4 345
Зариф назвал ракетные удары по базам США в Ираке "законной самообороной" 8 января 12:31, В мире 4 235
140 граждан Ирана погибли при крушении самолета украинской авиакомпании 8 января 12:27, В мире 4 405
Хаменеи: Необходимо положить конец участию США, приводящему к нежелательным последствиям в регионе 8 января 12:23, В мире 4 239
"Украинские авиалинии" приостановили выполнение рейсов в Тегеран на неопределенный срок 8 января 12:09, В мире 4 303
В Могадишо взорвался заминированной автомобиль, есть жертвы 8 января 12:05, В мире 4 303
Казахстанцам порекомендовали не покупать билеты компании Bek Air 8 января 12:01, В мире 4 311
Стало известно, граждане каких стран были на борту упавшего в Иране самолета - СМИ 8 января 11:56, В мире 4 794
Азербайджан выразил соболезнования Украине в связи с крушением самолета в Иране 8 января 11:53, Политика 4 388
АФФА учредила важную должность 8 января 11:50, Спорт 4 433
Трамп собрал экстренное совещание после атаки Ирана 8 января 11:46, В мире 4 829
Malaysia Airlines прекратила полеты над территорией Ирана 8 января 11:43, В мире 4 339
Инновационная услуга “Мобильная оплата” уже в Азербайджане! (R) 8 января 11:39, Экономика 4 479
На Абшероне возникли перебои в подаче газа 8 января 11:36, Общество 4 496
Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана - ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 8 января 11:33, В мире 4 484
Украинское посольство исключило версию теракта в разбившемся самолете 8 января 11:30, В мире 4 467
Азербайджан как главный дипломатический хаб региона - внешнеполитические итоги 2019 8 января 11:26, Политика 4 510
Завтра в Джоджуг Марджанлы запустят маршрутные автобусы 8 января 11:23, Общество 4 491
Страшные кадры горящего ТЦ в России - ВИДЕО 8 января 11:20, В мире 5 202
В авиакатастрофе в Тегеране погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа 8 января 11:17, В мире 4 479
Иранские военные самолеты подняты в воздух 8 января 11:03, В мире 5 058
Военные США в Ираке, вероятно, были оповещены о запуске Ираном ракет - СМИ 8 января 10:44, В мире 4 799
Азербайджан примет участие в церемонии открытия "Турецкого потока" 8 января 10:40, Экономика 4 790
Зеленский прервал поездку в Оман и срочно возвращается в Киев 8 января 10:37, В мире 4 773
В США пройдет марш "Нет войне с Ираном" 8 января 10:34, В мире 4 705
Кадры первых минут после крушения украинского самолета в Иране - ВИДЕО 8 января 10:31, В мире 5 914
В Иране произошли два сильных землетрясения у АЭС «Бушер» 8 января 10:28, В мире 5 368
В Сети появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране - СТРАШНЫЕ КАДРЫ 8 января 10:25, В мире 6 501
Признавшийся в растрате республиканец ушел из конгресса США 8 января 10:22, В мире 4 644
В иранском аэропорту назвали причину крушения украинского лайнера 8 января 10:19, В мире 5 577
Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе в Иране 8 января 10:17, В мире 4 675
В украинский самолет случайно попала иранская ракета - СМИ 8 января 10:14, В мире 10 795
Опубликованы новые кадры атаки Ирана на американскую базу - ВИДЕО 8 января 10:12, В мире 4 937
Истребители США поднялись с нескольких авиабаз на Ближнем Востоке 8 января 10:10, В мире 5 283
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок 8 января 10:08, Политика 4 689
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося в Тегеране самолета 8 января 10:05, В мире 4 718
Азербайджан уточняет наличие своих граждан среди погибших при авиакатастрофе в Иране - ОБНОВЛЕНО 8 января 10:02, Общество 4 910
Иран привел в готовность все подземные ракетные объекты 8 января 09:57, В мире 4 843
В Азербайджане подорожало золото 8 января 09:54, Экономика 4 847
Назначен новый глава дорожной полиции Баку 8 января 09:51, Общество 6 178
80 человек погибли на американской военной базе - в результате атаки Ирана - ВИДЕО 8 января 09:44, В мире 6 181
Начальник штаба вооруженных сил Ирана пригрозил США 8 января 09:40, В мире 4 896
В Азербайджане участились молнии, град, ливни - ИССЛЕДОВАНИЕ 8 января 09:36, Общество 4 931
Появились кадры второй атаки Ирана на военную базу США в Ираке - ВИДЕО 8 января 09:33, В мире 6 841
Киев устанавливает списки погибших при крушении самолета в Иране 8 января 09:29, В мире 4 918
Все пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Иране, погибли 8 января 09:25, В мире 5 536
Вокруг Белого дома усилены меры безопасности из-за ситуации с Ираном 8 января 09:22, В мире 4 856
Компания Boeing изучает информацию о крушении украинского лайнера в Иране 8 января 09:18, В мире 4 898
Ещё новости