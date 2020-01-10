https://news.day.az/medicine/1192579.html Ученые нашли способ убить рак за секунду

Ученые нашли способ убить рак за секунду

Медицина, 10 января 2020 03:03 159

Новое исследование ученых может стать прорывом в области разработки методики лечения от онкологических заболеваний.

Специалисты готовы подтвердить эффективность метода протонной лучевой терапии рака. Подробное исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Классический метод лечения от рака подразумевает под собой лучевую терапию, при которой фотонное излучение воздействует на больного. Недавнее же исследование показало, что при той же эффективности куда меньший вред организму наносит протонное излучение - врачи дали этому методу название флэш-терапия.

При таком методе лечения риск возникновения дальнейших побочных эффектов снижается на две трети, так как значительно меньше повреждает здоровые ткани изначально.

Весь курс протонной лучевой терапии, что любопытно, занимает порядка одной секунды.

Сложность лишь в том, чтобы подобрать необходимую дозировку и оптимизировать используемое оборудование.

Специалисты с уверенностью заявляют, что это может существенно облегчить борьбу с онкологическими заболеваниями.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Десятки рейсов задержали и отменили в московских аэропортах 03:01, В мире 380
МИД Азербайджана прокомментировал неучастие Европарламента на парламентских выборах в качестве наблюдателя 01:35, Политика 579
Президент Ильхам Алиев: Возобновляемая энергия является для нас сегодня одним из приоритетов в энергетическом секторе 00:37, Политика 1 550
Иран ответил на заявление Пентагона о сбитом Boeing-737 00:26, В мире 1 450
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения - ОБНОВЛЕНО 00:16, Политика 17 157
Иран пригласил США расследовать крушение украинского Boeing 737 00:12, В мире 1 363
Ливийская национальная армия отвергла инициативу Турции и России 9 января 23:53, В мире 1 376
В Мексике произошло извержение вулкана - столб пепла достиг высоты 3 км 9 января 23:34, В мире 1 386
Китайские фонарики и чайная церемония: в Баку отметили Праздник весны - ФОТО - ВИДЕО 9 января 23:22, Культура 1 305
Трамп: Иран уже сейчас должен начать переговоры с США 9 января 23:07, В мире 1 541
Ильгар Велизаде: Кадровая политика Президента Ильхама Алиева - залог успешности проводимых в стране реформ 9 января 22:50, Политика 1 455
Иран по ошибке сбил украинский самолет - заявление Пентагона 9 января 22:43, В мире 2 089
Эрдоган и Меркель обсудили напряженность между США и Ираном 9 января 22:31, В мире 1 635
В Испании впервые внедрили четырехдневную рабочую неделю 9 января 22:19, В мире 1 770
В смартфонах Samsung нашли опасную уязвимость 9 января 22:08, Технологии 1 607
В Иране началась расшифровка "черных ящиков" украинского Boeing 9 января 22:04, В мире 1 790
Момент взрыва на нефтезаводе "Лукойла" в России попал на видео 9 января 21:55, В мире 1 881
КАМАЗ заинтересован в поставках грузовиков нового поколения в Азербайджан 9 января 21:40, Экономика 1 802
Производство нефти на АЧГ достигло 500 миллионов тонн 9 января 21:30, Экономика 1 737
Иранские военные нарушили работу американских БПЛА после удара 9 января 21:10, В мире 2 136
В Академии наук Азербайджана произошли кадровые изменения 9 января 21:03, Общество 2 125
Для изучающих азербайджанский язык иностранцев будут разработаны учебные пособия 9 января 21:00, Общество 1 911
В России произошел взрыв и крупный пожар на нефтезаводе "Лукойла" 9 января 20:56, В мире 2 395
Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке 9 января 20:52, В мире 1 906
Музей мадам Тюссо убрал фигуры принца Гарри и Меган Маркл из королевской экспозиции 9 января 20:48, В мире 1 962
Пенс: Трамп вскоре предложит союзникам США выйти из ядерной сделки с Ираном 9 января 20:41, В мире 1 900
В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud 9 января 20:33, Технологии 1 915
В Париже произошли столкновения между полицией и агрессивно настроенными протестующими 9 января 20:27, В мире 1 997
Хикмет Гаджиев: В XXI веке исторические границы государств не могут быть изменены силовым методом 9 января 20:19, Политика 1 929
Авиаперевозчики Турции возобновляют полеты в Иран и Ирак после суточного перерыва 9 января 20:10, В мире 2 012
Названы причины произошедшего в Баку оползня 9 января 20:04, Общество 2 464
ЧП в средней школе в Евлахе, есть пострадавший - ФОТО 9 января 19:53, Общество 2 182
Panasonic представила VR-очки в стиле стимпанк 9 января 19:43, Технологии 2 104
К Silk Way Business Aviation присоединилась компания с крупным уставным капиталом 9 января 19:28, Экономика 2 354
Закир Гаралов: Расследование убийства малолетней девочки в Товузе находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева 9 января 19:20, Политика 2 488
В Азербайджане отремонтировано еще одно буксирное судно 9 января 19:16, Экономика 2 213
В Азербайджане задержаны 14 человек, производящих контрафактный алкоголь 9 января 19:11, Общество 2 549
Минэкологии предупредило о сохранении активности в оползневой зоне в Баку 9 января 18:56, Общество 2 332
При поддержке Фонда Гейдара Алиева Огтай Гюльалыев будет вновь прооперирован 9 января 18:49, Общество 2 429
Миллиардер из Австралии пожертвует $48 млн на восстановление страны 9 января 18:41, В мире 2 628
Сотни граждан Азербайджана добровольно вернулись из Европы 9 января 18:34, Общество 2 923
Мазахир Панахов предупредил о недопустимости преждевременной агитации в соцсетях 9 января 18:28, Политика 2 349
Азербайджанский певец госпитализирован после тяжелого ДТП - ФОТО 9 января 18:26, Общество 3 124
Роковой рейс: трагическая история жертв авиакатастрофы - ФОТО - ВИДЕО 9 января 18:22, В мире 3 622
Названо число кандидатов, зарегистрированных для участия в парламентских выборах в Азербайджане 9 января 18:18, Политика 2 364
В Азербайджане упрощен доступ граждан к ряду электронных госуслуг 9 января 18:13, Общество 2 572
Названы азербайджанские СМИ, которые будут вести платную предвыборную агитацию 9 января 18:08, Политика 2 426
Азербайджан в праздничные дни посетили сотни тысяч туристов 9 января 18:04, Туризм 2 573
ЦИК Азербайджана предупредил окружные избирательные комиссии 9 января 17:59, Политика 2 416
Азербайджанские радикалы докатились до абсурда - "Политшоу представляет" - Видеопроект 9 января 17:56, Политика 2 480
На ирано-иракской границе произошло землетрясение 9 января 17:53, В мире 2 719
Новый тренд армянских революционеров - борьба со старыми туалетами 9 января 17:33, Политика 2 834
6 самых посещаемых парков Баку - у каждого из них своя особенность - ФОТО 9 января 17:31, Общество 2 969
"Снова ты полез не в свое дело!" - Али Керимли стал посмешищем в соцсетях 9 января 17:22, Политика 2 991
Обнародован список видов соцобеспечения в Азербайджане, назначающихся в электронном виде 9 января 17:15, Общество 2 925
Председатель ЦИК Азербайджана обратился к кандидатам в депутаты 9 января 17:10, Политика 2 612
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Абшеронском районе 9 января 17:05, Политика 3 283
Президент Ильхам Алиев принял председателя правления компании ACWA Power и исполнительного директора компании Masdar - ФОТО - ВИДЕО 9 января 16:55, Политика 12 689
В Азербайджане объявлен набор подростков для участия в международном кинофестивале - ФОТО 9 января 16:52, Культура 2 877
Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за последние пять лет 9 января 16:48, В мире 3 101
Швеция поможет Украине в расследовании крушения самолета в Иране 9 января 16:45, В мире 2 781
Албания будет прилагать усилия в ОБСЕ для урегулирования карабахского конфликта - Заявление премьера 9 января 16:41, Политика 2 733
В Сирии взорвался заминированный автомобиль 9 января 16:36, В мире 2 854
Ирак возобновил переговоры с Россией по С-300 9 января 16:33, В мире 2 901
В Азербайджане создается новая организация 9 января 16:29, Общество 3 186
Кредитная линия "Факторинг" от Azer Turk Bank (R) 9 января 16:25, Экономика 2 818
Госслужба занятости трудоустроила более 100 тыс. граждан в Азербайджане 9 января 16:22, Экономика 2 873
Toyota построит в Японии город будущего - ФОТО 9 января 16:17, Технологии 2 931
Самед Сеидов: Радикальная оппозиция лжет об отказе ЕС отправлять наблюдателей в Азербайджан 9 января 16:12, Политика 2 858
Британские СМИ обвинили принца Гарри и его супругу в неуважении к королеве 9 января 16:04, В мире 3 542
«1917»: в формате IMAX только в Park Cinema 9 января 15:57, Это интересно 3 048
В Азербайджане обновлены десятки электронных учебников 9 января 15:50, Общество 3 004
В жилом массиве на Абшероне произошел пожар - ВИДЕО 9 января 15:43, Общество 3 276
Исследована оценка сейсмической опасности в Азербайджане 9 января 15:33, Общество 3 160
Кадры подготовки иранских ракет для удара по американским базам - ВИДЕО 9 января 15:26, В мире 4 336
Конфликт Ирана и США может привести к росту цены на нефть до $120 - Прогноз от Ариэля Коэна 9 января 15:22, Экономика 3 360
Новые назначения в минобразования Азербайджана 9 января 15:18, Общество 3 620
Во Дворце Гейдара Алиева пройдет сольный концерт Джалала Аббасова 9 января 15:15, Культура 3 095
Уволен декан азербайджанского вуза 9 января 15:11, Общество 4 282
Погибшая в авиакатастрофе в Иране стюардесса успела рассказать об обстреле - ФОТО 9 января 14:58, В мире 25 109
Səməd Seyidov: "Radikal müxalifətin guya Avropa Birliyinin Azərbaycana müşahidəçi göndərməməsi barədə iddiaları tamamilə yalandır" 9 января 14:55, Azərbaycanca 3 456
Utair подготовила маршруты в обход Ирана и Ирака 9 января 14:54, В мире 3 324
Ливанские власти запретили Карлосу Гону выезд из страны 9 января 14:50, В мире 3 262
Молодые композиторы выступят с концертом в Филармонии 9 января 14:39, Культура 3 225
Эльбай Касим-заде: Президент Ильхам Алиев уделяет пристальное внимание гармоничному развитию Баку и других городов Азербайджана 9 января 14:30, Политика 7 255
В Мали миротворцы ООН пострадали при ракетном обстреле 9 января 14:28, В мире 3 356
США пока не определились с санкциями против Индии за покупку С-400 9 января 14:17, В мире 3 358
Состоялся концерт, посвященный 90-летию Алибабы Мамедова 9 января 14:05, Культура 3 467
Бывший глава концерна Nissan приехал на допрос в Бейрут 9 января 13:49, В мире 3 587
"Нафтогаз" считает контракт с "Газпромом" самым выгодным для Украины 9 января 13:43, В мире 3 499
В Азербайджане ожидаются снег и сильный ветер - прогноз на завтра 9 января 13:37, Общество 5
Названы основные версии крушения самолета в Иране 9 января 13:33, В мире 3 992
Daşınmaz əmlakın icbari sığortası barədə bilməli olduğumuz məlumatlar 9 января 13:29, Azərbaycanca 4 085
Американцы стали получать фальшивые повестки о призыве в армию 9 января 13:15, В мире 3 645
Крушение Boeing 737 в Иране - погибли целые семьи - ФОТО 9 января 12:57, В мире 52 511
В Пекине обсудили нагорно-карабахский конфликт - ФОТО 9 января 12:46, Политика 4 042
Грузовик с газовыми баллонами врезался в школьный автобус в Индии - ВИДЕО 9 января 12:42, В мире 3 791
Постпред Ирана считает бессмысленным предложение США о сотрудничестве 9 января 12:34, В мире 3 756
В Австрии магазины будут бесплатно раздавать продукты 9 января 12:25, В мире 4 059
Аэропорты Азербайджана в 2019 году побили новый рекорд 9 января 12:18, Экономика 4 061
Азербайджанская команда показала феерическое шоу на фестивале огня в Санкт-Петербурге - ВИДЕО 9 января 12:14, Общество 4 038
В Нигерии боевики вошли в город под видом военных, есть жертвы 9 января 12:10, В мире 3 797
Туристы из Индии стали чаще посещать Азербайджан - ФОТО 9 января 12:02, Туризм 4 052
Обострение конфликта Ирана и США очень вероятно - Игорь Коротченко о ситуации на Ближнем Востоке 9 января 12:00, Политика 4 307
В Сирии погибли четверо турецких военнослужащих 9 января 11:59, В мире 3 877
Некоторые авиакомпании стали использовать воздушное пространство Азербайджана в обход Ирана 9 января 11:54, Общество 4 204
Увеличено количество остановок экспресса "H1 Аэропорт" – "28 Мая" 9 января 11:51, Экономика 4 159
Обнародован прогноз космической погоды 9 января 11:47, Общество 3 909
МИД Азербайджана исключил швейцарского космонавта из "черного списка" 9 января 11:44, Политика 3 919
Глава МИД Южной Кореи проведет переговоры с Помпео 9 января 11:42, В мире 3 852
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде - ВИДЕО 9 января 11:36, В мире 4 261
“Dağların daş nağılı” - Lahıc - FOTO 9 января 11:34, Azərbaycanca 4 220
В Азербайджане создается новая федерация 9 января 11:30, Спорт 4 082
Вице-премьер Китая подпишет соглашение о торговой сделке с США 9 января 11:25, В мире 3 904
Представители Красного Креста навестили Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева 9 января 11:16, Политика 3 979
Опубликованы первые результаты расследования крушения украинского Boeing 9 января 11:10, В мире 4 573
Банки Японии приказали своим сотрудникам покинуть Иран 9 января 11:07, В мире 4 068
ЧП с Boeing в московском аэропорту 9 января 11:00, В мире 4 244
В Нахчыване создан Фонд аграрного страхования 9 января 10:52, Экономика 4 019
В Армении на треть выросло число желающих бежать из страны 9 января 10:47, Политика 4 323
AZAL удостоена премии самой пунктуальной авиакомпании 9 января 10:42, Экономика 4 248
Момент взрыва украинского самолета в Иране - ВИДЕО 9 января 10:37, В мире 8 790
Власти Австралии просят людей покинуть зоны риска 9 января 10:33, В мире 4 128
Известен точный ущерб от ракетного удара Ирана 9 января 10:24, В мире 4 684
В Азербайджане подешевело золото 9 января 10:13, Экономика 4 271
Завершается срок подачи документов для регистрации кандидатов в депутаты 9 января 10:09, Политика 4 228
В Украине объявлен траур в связи с авиакатастрофой 9 января 10:05, В мире 4 230
Иран настаивает на решении визовых проблем дипломатов 9 января 10:01, В мире 4 251
Началась реконструкция еще одной автомобильной дороги в Азербайджане - ФОТО 9 января 09:56, Экономика 4 514
Еще одна трагедия в Иране: 18 погибших, 24 пострадавших 9 января 09:49, В мире 4 985
В австралийских пожарах погибло более миллиарда животных 9 января 09:45, В мире 4 427
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 9 января 09:39, Политика 4 293
Двигатель "Boeing 737" загорелся при взлете из аэропорта Тель-Авива - ВИДЕО 9 января 09:33, В мире 9 084
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой 9 января 09:28, В мире 5 412
США заявили о готовности к переговорам с Ираном 9 января 09:22, В мире 4 540
Лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента 9 января 09:20, В мире 4 392
Исследования выявили причину вспышки пневмонии в Китае 9 января 09:14, В мире 4 512
Совет директоров HP отклонил повторное предложение о слиянии с Xerox 9 января 09:07, Технологии 4 399
В Бадамдаре сошел оползень - ОБНОВЛЕНО-2 9 января 09:02, Общество 4 984
Австралия сохранит военное присутствие в Ираке 9 января 09:00, В мире 4 433
Российские спецслужбы должны заняться армянской пропагандой АСАЛА - Евгений Михайлов специально для Day.Az 9 января 08:37, Политика 5 539
Азербайджанский мегапроект усилит конкуренцию на газовом рынке Европы - Заявление посла 9 января 08:33, Экономика 4 718
Третьей мировой не будет, у США и Ирана другие цели - Олег Кузнецов специально для Day.Az 9 января 08:32, Политика 6 650
Цена на нефть упадет ниже $60 в ближайшие годы - тревожный прогноз Всемирного банка 9 января 08:07, В мире 4 765
Дания выведет часть военных из Ирака - заявление премьера 9 января 07:58, В мире 4 675
Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима 9 января 07:40, В мире 4 795
МИД Ирана ответил НАТО - жесткое заявление 9 января 07:22, В мире 5 193
Акции Boeing упали в цене - после авиакатастрофы в Иране 9 января 07:04, В мире 4 926
Спецпредставитель США по Сирии отправится в Стамбул и Эр-Рияд 9 января 01:24, В мире 6 256
"Зеленую зону" в Багдаде снова обстреляли ракетами - ситуация накаляется 9 января 01:07, В мире 7 130
Ещё новости