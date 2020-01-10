Ученые нашли способ убить рак за секунду

Новое исследование ученых может стать прорывом в области разработки методики лечения от онкологических заболеваний.

Специалисты готовы подтвердить эффективность метода протонной лучевой терапии рака. Подробное исследование опубликовано в научном журнале International Journal of Radiation Oncology, Biology, and Physics, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Классический метод лечения от рака подразумевает под собой лучевую терапию, при которой фотонное излучение воздействует на больного. Недавнее же исследование показало, что при той же эффективности куда меньший вред организму наносит протонное излучение - врачи дали этому методу название флэш-терапия.

При таком методе лечения риск возникновения дальнейших побочных эффектов снижается на две трети, так как значительно меньше повреждает здоровые ткани изначально.

Весь курс протонной лучевой терапии, что любопытно, занимает порядка одной секунды.

Сложность лишь в том, чтобы подобрать необходимую дозировку и оптимизировать используемое оборудование.

Специалисты с уверенностью заявляют, что это может существенно облегчить борьбу с онкологическими заболеваниями.