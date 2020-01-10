Как восстановиться после длительных праздников: советы врача

Врачи рассказали, как вернуться в рабочий режим после новогодних праздников. Утро эксперты призывают начинать с теплого душа, зеленого чая и шоколада. А в течение дня не рекомендуют нагружать себя большим количеством задач. Лучше всего входить в рабочий ритм постепенно, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Можно даже устроить себе небольшие разгрузки в питании.

"Старайтесь изменить свое питание. Сделать его, как ни странно, более частым, добавьте легкой еды - нежирные сорта мяса, рыбу, птицу, уберите углеводы, радуйтесь жизни, мыслите позитивно, ведь работа - это возможность встретиться с коллегами, рассказать им о своих новогодних праздниках", - сказала врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

Она также посоветовала заниматься спортом. По словам медика, зимой людям не хватает серотонина - гормона радости, всего 30 минут занятий спортом увеличивает его уровень в крови в 5-7 раз.