Психические расстройства, которые не поддаются лечению

Большинство психических расстройств можно вылечить. Для этого врачи назначают сильные препараты, среди которых успокоительные и транквилизаторы. Однако существуют и те заболевания, симптомы которых можно только купировать, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Близкие больных должны быть всю жизнь быть начеку и следить за состоянием пациента.

Шизофрения

Это психическое расстройство может протекать только в хронической форме с обострениями. На протяжении последних лет врачи несильно продвинулись в ее лечении. Это наследственное заболевание, которое можно отследить по активности в разных частях мозга. Сейчас врачи могут только устранять симптомы шизофрении: галлюцинации, бредовые мысли, апатию и расстройство восприятия. Однако врачи регулярно проводят новые исследования этого заболевания и надеются в будущем найти способы лечения.

Слабоумие

К этому расстройству относится и болезнь Альцгеймера, и болезнь Паркинсона. Чаще всего с этим сталкиваются люди старшего возраста. Среди симптомов врачи называют повышенную усталость, рассеянность и нарушения памяти. Медики все еще ищут средства для лечения этих болезней, но пока только могут купировать некоторые симптомы или проводить сеансы психотерапии с пациентами. Опасность этого расстройства заключается в том, что его очень сложно выявить. Кроме того, оно проявляется постепенно и важно заметить его на ранних стадиях.

Биполярное расстройство

Врачи говорят, что биполярное расстройство личности можно отнести к хроническим заболеваниям. Нужно смириться с ним, но поддерживать лечение постоянно. У биполярного расстройства есть два состояния: мания и депрессия. Первый период характеризуется тем, что человек гиперактивен и энергичен, но потом это сменяется упадком сил и тревогой. При лечении все симптомы купируются и пациент продолжает жить обычной жизнью без перепадов настроения.