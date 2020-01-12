Тихий убийца: как понизить давление навсегда

Избавиться от гипертонии сложно, но возможно.

Осенью из-за смены погоды часто меняется атмосферное давление. Оно то растет, то наоборот снижается. Создаются неблагоприятные условия для людей, страдающих гипертонией.

Врачи предупреждают, что высокое давление опаснее многих тяжелых болезней, таких как СПИД, онкология, туберкулез, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

При этом человек с гипертонией может даже не подозревать о своем недуге. Симптомы точно такие, как бывают при переутомлении.

При гипертонии кровь при каждом сокращении сердца с огромной скоростью и под большим давлением движется по всем частям тела. При этом может нарушиться работа каких-либо отделов головного мозга и вегетативных узлов.

Признаки болезни

Появляются частые головные боли и головокружения, быстро наступает утомление, не покидает чувство раздраженности. О том, что болезнь вышла на новую стадию, свидетельствуют одышка, слабость в руках и ногах, ухудшение памяти. Запущенную гипертонию лечить непросто, а последствия у нее весьма тяжелые: инфаркт, инсульт, слепота, почечная недостаточность и другие.

Как снизить риск развития гипертонии

К заболеванию больше всего склонны полные люди. Они страдают от повышенного давления в 3-4 раза чаще других. Так что, прежде всего, нужно держать вес в разумных пределах.

Снизить риск развития болезни помогут следующие советы:

Отказаться от еды быстрого приготовления и как можно меньше солить блюда. В рацион надо включить как можно больше овощей, зелени и фруктов, а вот от жирного и жаренного лучше отказаться.

Алкоголь из-за расширения и затем резкого сужения сосудов может спровоцировать скачок давления. От курения тоже лучше воздержаться.

Легкая физическая нагрузка по несколько минут в день поможет укрепить организм.

Еще один провокатор гипертонии - стресс. Старайтесь не нервничать лишний раз.

Врач общей практики, терапевт Анна Землянухина рассказала, что гипертония бывает разная: наследственная, когда в семье есть предрасположенность к такой болезни и симптоматическая, когда причиной повышения давления становится какое-либо другое заболевание.

"В любом случае надо обратиться к терапевту, чтобы он выявил причину гипертонии и назначил правильное лечение. В большинстве случаев о гипертонии можно забыть если не на всегда, то на продолжительное время. Например, для этого достаточно избавиться от другого хронического заболевания или согнать лишний вес, исключить стрессы. Но все-таки в большинстве случаев гипертония возвращается спустя время. Так что за давлением лучше продолжать следить в течение всей жизни", - прокомментировала специалист.

Анна Землянухина посоветовала что делать, если внезапно поднялось давление:

"Нужно прежде всего успокоиться и найти место, чтобы лечь, - порекомендовала врач. - Желательно принять таблетки. Например, капотен с дозировкой 25 миллиграмм. Причем, если давление ниже 160 миллиметров ртутного столба, то хватит половинки, если выше - нужна целая. Еще можно использовать моксонидин с дозировкой 0,2 миллиграмма. Оба средства кладут под язык".

Она еще раз обратила внимание на то, что это только временная мера, и в любом случае надо обратиться за помощью к врачу.

Средства народной медицины

Столовый уксус поможет подавить гипертонию. Для этого смочите в жидкости полотенце и оберните ноги. Болезнь отступит примерно через полчаса.

Обычное обтирание лица холодной водой тоже может облегчить состояние.

Смесь из сока свеклы и пчелиного меда нужно пить пять раз в день по столовой ложке.

Чай из мяты можно пить и для улучшения эффекта втирать в кожу шеи.

Кстати

Нормальным давлением считается 120/80 миллиметров ртутного столба. Повышенным считается 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Врачи заметили, что жители развитых стран чаще страдают от гипертонии, чем население государств третьего мира. Например, в Новой Гвинее и на некоторых островах Тихого океана такой болезни почти нет.