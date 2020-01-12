Почему не все люди хорошо переносят уколы

Любой укол - вещь неприятная. В течение жизни каждому человеку приходится выдерживать однократные инъекции или даже курсы уколов, назначаемые врачом. И кто из нас не думал, особенно в детстве, что было бы хорошо заменить шприц таблеткой? Однако далеко не всегда это возможно, поскольку разные болезни требуют разного вида лечения, а инъекция, как правило, действует намного быстрее, чем таблетка, которая должна пройти длинный путь по желудочно-кишечному тракту, прежде чем начнет растворяться и оказывать ожидаемое действие.

Так что от уколов никуда не деться, а если это так, то нужно изменить свое отношение к ним и сделать все возможное, чтобы снизить болезненные ощущения при введении иглы и лекарства.

Прежде всего, ученые отмечают сильный психологический эффект у некоторых людей, которые многократно усиливают болезненность этой процедуры именно из-за своего страха перед ней, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Психолог Центра нейрофизиологии Института медицины Арина Латова утверждает, что такое самовнушение может стать ряде случаев непреодолимым препятствием для инъекционного курса лечения: "Я встречала пациентов, которые буквально окаменевали при виде шприца - у них учащалось дыхание, резко поднималось давление, случались спазмы мышц, так что ввести иглу было буквально невозможно. Помочь таким людям может психотерапия - несколько сеансов снимут страх и успокоят больного".

Существует и более объективное негативное восприятие укола, когда болезненность вызвана индивидуальной непереносимостью какого-то лекарства. В этом случае непереносимость нужно своевременно выявить и исключить такие лекарства в жидкой форме, заменив их пусть даже менее эффективными, но таблетками.

Исследования болезненности инъекций и реакция на определенные препараты выявлялась в ряде экспериментов, которые проводились специалистами Российского национального медицинского центра по реабилитации. Выяснилось, что ряд препаратов у многих пациентов (от 50 до 85 процентов) вызывает сильную болезненную реакцию. К таким препаратам относятся: инъекции полиоксидония, магнезия и актовегин, деринат, многие витамины, вводимые внутримышечно, прозерин, анальгин с папаверином, кокарбоксилаза, цефазолин, пенициллин, но-шпа, дротаверин, спазмолгон, диклофенак, вольтарен, мовалис, мелоксикам, никотиновая кислота и некоторые другие.

Особенно "больные" лекарства разводят новокаином для снижения болезненного действия, однако препараты при этом снижают свою эффективность. Многое зависит и от врача или медсестер, которые делают уколы. Не зря же говорят, что у некоторых медиков рука легкая, а бывает и так, что не даются уколы, хотя в остальном медработник может быть вполне опытен.

Осложнения от неаккуратно или неудачно сделанного укола могут быть очень серьезные.

Известны случаи, когда на месте укола развивался абсцесс, требующий в дальнейшем даже оперативного вмешательства, что влекло, в свою очередь, серию новых инъекций.

Чтобы свести болезненность при уколе к минимуму, нужно правильно выбрать место внутримышечной инъекции - это верхненаружный квадрант ягодицы, где мускулатура хорошо развита и есть возможность создания депо препарата с последующим его всасыванием. Это место называется точка Галло. При такой локализации инъекции крайне мала вероятность попасть в крупный сосуд или седалищный нерв. А болезненность вообще сведена к возможному минимуму.

Важно выбрать острую и длинную иглу для инъекции, это поможет снизить болезненность при ее введении. Повторный укол лучше не делать в ту же область, достаточно немного сместить выбранную точку. Если лекарство вводить слишком быстро - болезненность усиливается, если слишком медленно - может образоваться шишка или припухлость, которая будет очень долго рассасываться. Перед инъекцией можно немного нагреть и расслабить место укола. Это облегчит процесс введения иглы и всасывания лекарства. После укола можно ослабить неприятные ощущения с помощью спиртового компресса или йодной сетки. Врач может посоветовать применять препараты, снимающие отечность и обладающие обезболивающим, противовоспалительным и регенерирующим действием. Помогут снять боль медовые лепешки: смешайте ложку меда, один яичный желток и ложку сливочного масла, добавьте немного муки. Такие лепешки можно прикладывать к больному месту несколько раз в день. А если боль при уколе небольшая и все страхи вызваны психологическими причинами, стоит помнить, что небольшую боль вынести может каждый человек ради крепкого здоровья.