Польза ромашкового чая при диабете

Людям с диабетом лучше всего пить ромашковый чай вместо обычного. О пользе напитка рассказал доктор Сихам Маркет, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По его словам, ромашковый чай способен снизить уровень сахара в крови. Напиток имеет и ряд других преимуществ для людей с данным заболеванием. В частности, он улучшает самочувствие и дает жизненные силы. Есть и еще один бонус - чай из ромашки помогает снизить развитие болезни, даже если выпивать всего одну чашку в день.

Кроме того, согласно последнему исследованию, ромашка содержит химическое соединение, которое способствует предотвращению размножения раковых клеток. Также ромашковый чай будет полезен при выведении токсинов из организма и для улучшения обмена веществ.