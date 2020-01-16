Как питаться, чтобы растворить холестериновые бляшки и тромбы

Каждый из нас, скорее всего, слышал, что у кого-то из знакомых вдруг оторвался тромб. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какая пища поможет этого избежать.

Что это такое

Тромб представляет собой сгусток крови в полости сердца или просвете кровеносного сосуда. Со временем тромб может вырасти и оторваться от кровеносного сосуда, что в итоге закупорит его. Из-за этого кровоток в этом сосуде нарушается, а закончиться это может ишемическим инфарктом.

Что делать

Медики утверждают, что профилактикой тромбоза следует заниматься и в молодом возрасте. Среди эффективных средств можно выделить регулярную физическую активность - кардиотренировки уменьшат свертываемость крови и укрепят сердечные мышцы. Кроме того, следует ограничить потребление ненасыщенных жиров и изменить питание.

Что есть

Специалисты называют несколько продуктов, способных растворить тромбы.

Особенно полезен в этом деле лимон, так как содержащаяся в нем кислота буквально растворяет мелкие тромбы в организме. Чтобы его свойства работали эффективнее, следует есть по одному лимону в неделю в сыром виде без сахара.

Еще один помощник в сохранении молодости сосудов - свекла. Специалисты рекомендуют делать свекольные смузи или овощные коктейли. Ученые из центра "Бартс и Лондонская школа медицины" доказали, что свекольный сок нормализует кровяное давление и существенно сокращает опасность инфаркта и инсульта.

Эффективным средством в борьбе с закупоркой сосудов врачи называют и чеснок. Он способен растворить холестериновые бляшки и солевые отложения в сосудах. Для особого эффекта можно даже приготовить настойку из чеснока и лимона (сок шести лимонов и одна натертая голов­ка чеснока).