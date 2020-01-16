Как питаться, чтобы растворить холестериновые бляшки и тромбы
Каждый из нас, скорее всего, слышал, что у кого-то из знакомых вдруг оторвался тромб. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какая пища поможет этого избежать.
Что это такое
Тромб представляет собой сгусток крови в полости сердца или просвете кровеносного сосуда. Со временем тромб может вырасти и оторваться от кровеносного сосуда, что в итоге закупорит его. Из-за этого кровоток в этом сосуде нарушается, а закончиться это может ишемическим инфарктом.
Что делать
Медики утверждают, что профилактикой тромбоза следует заниматься и в молодом возрасте. Среди эффективных средств можно выделить регулярную физическую активность - кардиотренировки уменьшат свертываемость крови и укрепят сердечные мышцы. Кроме того, следует ограничить потребление ненасыщенных жиров и изменить питание.
Что есть
Специалисты называют несколько продуктов, способных растворить тромбы.
Особенно полезен в этом деле лимон, так как содержащаяся в нем кислота буквально растворяет мелкие тромбы в организме. Чтобы его свойства работали эффективнее, следует есть по одному лимону в неделю в сыром виде без сахара.
Еще один помощник в сохранении молодости сосудов - свекла. Специалисты рекомендуют делать свекольные смузи или овощные коктейли. Ученые из центра "Бартс и Лондонская школа медицины" доказали, что свекольный сок нормализует кровяное давление и существенно сокращает опасность инфаркта и инсульта.
Эффективным средством в борьбе с закупоркой сосудов врачи называют и чеснок. Он способен растворить холестериновые бляшки и солевые отложения в сосудах. Для особого эффекта можно даже приготовить настойку из чеснока и лимона (сок шести лимонов и одна натертая головка чеснока).
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