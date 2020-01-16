https://news.day.az/medicine/1194378.html Ученые выяснили, как сахар меняет мозг

Ученые выяснили, как сахар меняет мозг

Медицина, 16 января 2020 06:16 73

Ученые доказали, что сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию мозга и вызывая привыкание. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Многие люди жалуются на непреодолимую тягу к сладкому. Из-за этой привычки часто развиваются ожирение и сахарный диабет. Сахар часто называют "сладким наркотиком", но до последнего времени научных подтверждений возникновения зависимости от него не приводилось.

Датские ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и пришли к выводу, что сахар действительно влияет на их мозг, который очень похож на мозг человека, как наркотик.

"Не было сомнений в том, что сахар в силу своих физиологических эффектов вреден для здоровья. Но мы сомневались в том, что сахар оказывает влияние на мозг и поведение", - приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора работы, доцента кафедры клинической медицины Майкла Винтердала (Michael Winterdahl).

В течение 12 дней семь свиней получали по два литра сахарной воды в день. Ученые с помощью процедуры МРТ сравнили картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента.

"После всего лишь 12 дней приема сахара мы наблюдали серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема", - говорит ученый.

Другими словами, исследователи обнаружили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры - дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.

"Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга всего за двенадцать дней, как мы это видели у свиней, понятно, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются сахаром или другими искусственными стимуляторами дофамина", - отмечает Винтердал.

Авторы объясняют, почему эксперимент проводился именно на свиньях тем, что у людей уровень дофамина сильно меняется в зависимости от большого количества факторов: на гормон радости влияют наши отношения с другими людьми, то, что мы едим, и даже игры в телефоне.

Все это может привести к значительным отклонениям в результатах. Свиньи же являются прекрасной альтернативой. Их мозг более сложный, чем у мышей, и покрыт извилинами, подобно человеческому, а его размер идеально подходит для визуализации глубоких структур с использованием сканеров, предназначенных для исследования мозга человека.

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