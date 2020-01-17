Как вращение головой может привести к инсульту

Популярное упражнение может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Особенно это актуально для маленьких детей, которые очень любят вертеть головой, увеличивая риск возникновения различных заболеваний. Почему при вращении головой нужно быть очень осторожным, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Всему виной наше тело

Врачи отмечают, что вертеть головой крайне опасно из-за физиологии человека. Во время этого процесса пережимаются два крупных сосуда, что при регулярном повторении может полностью нарушить кровоснабжение головного мозга. Более того, если вы ведете малоподвижный образ жизни, то такие упражнения могут стать причиной "незапланированного" инсульта.

Почему инсульт

Он может произойти и при первом же движении, и при сотом повороте головой. На сегодняшний день врачи все еще не смогли выявить количество "безопасных" вращений.

Также защемление жизненно важных сосудов и нервов происходит и при остеохондрозе.

Возможно, что при регулярном вращении головой с мозгом человека все будет в порядке, а вот с позвоночником и суставами могут начаться проблемы. Достаточно легко навредить своей шее при необдуманном выполнении этого упражнения.

Какие могут быть причины

Помимо регулярного вращения головой, к инсульту могут привести и другие нарушения в организме.

Диабет. Статистика показывает, инсульт случается в четыре раза чаще у больных сахарным диабетом, по сравнению с остальным населением.

Повышенное кровяное давление. Около 70% перенесших инсульт имеют повышенное кровяное давление.

Большой уровень жиров в крови. Рекомендуемый максимум - 100 мг/дл для здоровых пациентов, менее 100 мг/дл у пациентов с высоким уровнем риска, и менее 70 мг/дл для пациентов, у которых уже был инфаркт или инсульт.

Курение и употребление алкоголя. Под влиянием никотина, окиси углерода и других веществ быстро наступают изменения в составе крови. Повышается артериальное давление, увеличивается частота сердечных сокращений. В тот момент, когда вы употребляете большое количество алкоголя, происходит аналогичная ситуация. Систематическое употребление алкоголя повышает риск как кровоизлияний в мозг, так и инфарктов.