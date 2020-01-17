https://news.day.az/medicine/1194693.html Чем опасны мурашки на теле

Чем опасны мурашки на теле

Медицина, 17 января 2020 06:25 135

Ученые Калифорнийского научного центра высказали предположение о том, что появление "гусиной кожи" на теле может предупреждать об опасности. К чему могут привести мурашки на теле, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Распространенное явление

Каждый хоть раз в жизни чувствовал, как по его телу пробегали тысячи мурашек. Известно, что подобная реакция может быть вызвана холодом, чувством опасности и страхом. Это связано с тем, что в надпочечниках вырабатывается адреналин, который впоследствии выбрасывается в кровь. Ученые уверены, что такая выработка адреналина выступает своеобразной реакцией организма на импульс мозга об угрозе смерти.

Много общего с животными

Такой механизм реагирования на опасность схож с реакцией организма животных. Например, когда животное чувствует опасность или возможность смертельного исхода, его кожа вздувается возле основания шерсти. Таким образом организм пытается обезопасить себя от внезапного переохлаждения, которое может угрожать животному.

Что происходит с гормонами

Гормоны стресса начинают бить тревогу во всем человеческом организме. Им поддаются все волосяные мышцы - микромышцы, прикрепленные к корню каждого волоска на теле. Большое количество адреналина и норадреналина буквально впитывается в эти микромышцы, заставляя их сокращаться и оставаться в таком положении до того момента, пока гормоны не отступят. Как правило, после гормонального выброса сосуды сужаются. Такое состояние может грозить переохлаждением, поскольку из-за сузившихся сосудов температура тела падает. А "гусиная кожа" в этот момент служит определенной прослойкой для защиты от холода.

Выводы

Если на вашем теле появляются мурашки, то это значит, что ваш организм пытается "предупредить" вас об опасности. Если "гусиная кожа" появляется слишком часто и без понятных причин, то это может быть одним из симптомов сердечно-сосудистых заболеваний.

Обращайте внимание на цвет и состояние вашего кожного покрова для того, чтобы вовремя обнаружить проблему.

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