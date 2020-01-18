Гастроэнтеролог рассказала, можно ли запивать еду

Врач-диетолог, терапевт, гастроэнтеролог, заведующая клиникой коррекции веса и диетологии Первой градской больницы имени Н. И. Пирогова Светлана Исакова прокомментировала два распространенных мифа о том, что нельзя пить во время еды и есть после шести. Об этом пишет газета "Московская медицина", передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Как пояснила врач, во время трапезы в желудке вырабатываются пищеварительные соки, которые помогают переваривать пищу, поэтому и запивать ее необязательно.

Однако если еда слишком сухая, не стоит давиться - лучше ее запить.

"В любом случае нужно "слышать" свой организм. Причиной жажды может быть соленая еда или морепродукты. Но если жажда возникает постоянно, нужно обратиться к врачу. Нередко это может быть первым симптомом сахарного диабета", - объяснила Светлана Исакова.

Специалист напомнила, что любые правила имеют исключения. Это же касается приема пищи после шести вечера. Укладываться спать голодным - плохая привычка. Как и объедаться на ночь.

После шести вечера можно смело есть, но это должны быть продукты, которые легко усваиваются - мясо курицы или индейки, вареные овощи.

"И после ужина, за два часа до сна, можно сделать легкий перекус. Идеальный вариант - кефир или творог", - посоветовала доктор.