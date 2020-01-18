Лучшие средства от головной боли

Головная боль - симптом, знакомый каждому. И если одни испытывают его лишь периодически, после тяжелого дня, бессонной ночи или перенесенного стресса, то для других она становится постоянным спутником.

Головная боль или, как ее называют врачи, цефалгия, серьезно снижает качество жизни, мешает нормально работать, общаться с друзьями и близкими.

Однако далеко не все уделяют внимание этому симптому и обращаются к врачу. И это печально, ведь причин для головной боли много: она маскирует разные заболевания, методы лечения которых различаются между собой. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие же препараты для лечения цефалгии применяются чаще всего?

Анальгетические средства

Представителей этой группы лекарств очень много, причем выпускаются они как в виде монопрепаратов, так и комбинированных средств. Некоторые содержат в своем составе несколько анальгетиков, которые усиливают действие друг друга.

Среди анальгетиков такие известные действующие вещества, как ацетилсалициловая кислота, парацетамол, нимесулид, ибупрофен, диклофенак, метамизол натрия.

Их комбинируют со спазмолитиками (дротаверин) или сосудосуживающими (кофеин) веществами, успокоительными (фенобарбитал) или тонизирующими (глицин, аскорбиновая кислота и др.).

Механизм действия заключается в блокировании передачи болевого импульса от окончаний нервных волокон и центра боли. То есть боль никуда не исчезает, просто человек перестает ее ощущать.

Поэтому эти лекарства можно применять тогда, когда причина болевых ощущений не представляет угрозы для здоровья и жизни и постепенно самостоятельно пройдет (простудные болезни, головная боль напряжения и др.).

Противомигренозные средства

К сожалению, далеко не всегда головная боль безобидна и проходит в течение нескольких минут или часов.

Мигрень - это заболевание, которое проявляется тяжелыми приступами цефалгии, сопровождающимися светобоязнью, тошнотой, рвотой, сильной потливостью или другими симптомами. В этом случае обычные нестероидные противовоспалительные средства могут оказаться неэффективными.

Тогда на помощь приходят препараты из группы триптанов - суматриптан, золмитриптан, фроватриптан. Их принимают как для купирования самого приступа, так и для его профилактики, если он еще не начался. Лекарства эти достаточно серьезные и дорогостоящие, их может назначить только врач после постановки диагноза мигрени у пациента.

Сосудосуживающие препараты

У молодых людей нередко головная боль возникает при резком снижении артериального давления. Причем важны не сами по себе показатели на тонометре, а резкие их колебания.

Некоторые люди адаптированы к показателям 90/60 и не испытывают при них никаких неприятных ощущений. Тогда как для других пациентов, привыкших к 120/80, такое падение может быть клинически значимым.

Часто снижение артериального давления развивается на фоне снижения уровня атмосферного давления, про таких людей говорят, что они метеозависимы. В этом случае для облегчения состояния используют сосудосуживающие средства, самым распространенным из которых является кофеин.

Он входит в состав одного из наиболее популярных препаратов - Цитрамона.

Остальные средства выпускают в виде инъекций и применяют для оказания неотложной медицинской помощи.

Гипотензивные препараты

С возрастом склонность к гипотонии нередко трансформируется в гипертонию, при которой артериальное давление наоборот повышено. В этом случае прием сосудосуживающих средств может не только не помочь, но и серьезно навредить, привести к развитию гипертонического криза.

Если показатели на тонометре стали частенько превышать максимально допустимые 140/90, то пора идти к врачу для назначения гипотензивных средств. Существует целый ряд подгрупп, каждая из которых имеет свои особенности и показания, ведь разновидностей гипертонической болезни несколько.

Среди гипотензивных средств - эналаприл, периндоприл, бисопролол, метопролол, нифедипин, клофелин и др. В каждом случае выбор делает врач по результатам обследования и только после постановки точного диагноза.

Средства для снижения внутричерепного давления

Повышение внутричерепного давления - очень серьезное состояние, причины которого всегда требуют тщательного внимания. Иногда это затруднение оттока ликвора, иногда - новообразование в черепной коробке, либо следствие перенесенной травмы. В любом случае такого пациента должен обследовать врач, желательно в условиях стационара.

Если диагноз поставлен, специалист определился с тактикой (операция или консервативная терапия), то одним из компонентов лечения может быть противоотечный препарат: диакарб, дексаметазон, диуретик (верошпирон, фуросемид и др.). Самолечение в данном случае недопустимо.

Успокоительные средства

Иногда головная боль является реакцией на перенесенный стресс. В таком случае для ее купирования достаточно просто успокоиться и дать себе один день на передышку. Но не всегда это возможно.

В таком случае на помощь приходят успокоительные средства (часто со снотворным эффектом). Они выпускаются как в виде монопрепаратов (фенобарбитал, феназепам и др.), правда эти лекарства являются рецептурными и просто так в аптеке их не купить.

Однако вопреки всем законам логики эти вещества добавляют в комбинированные средства, которые в итоге продаются без рецепта. К ним относятся Седал-М, Седальгин-Нео, Пенталгин-Н, Пиралгин и другие. Помимо успокоительного они обладают обезболивающим эффектом, так как в их состав входят разные анальгетики.

Головная боль - достаточно серьезный симптом, особенно, если проявляется на регулярной основе. Если он сопровождается высокой температурой, слабостью в конечностях, нарушением зрения или речи, тошнотой, рвотой, то необходимо вызвать скорую помощь и как можно быстрее получить консультацию врача.