Японские врачи объяснили, как вода поможет сбросить вес

Японские ученые рассказали, как сбросить вес с помощью воды, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам специалистов, сразу после пробуждения необходимо выпивать стакан воды вместо кофе или чая. После этого нужно почистить зубы и лишь спустя 45 минут приступить к завтраку. Эксперты подчеркивают, что питье снижает чувство голода.

В течение двух часов после завтрака лучше воздержаться от приема пищи.

Так, выпивая стакан воды натощак и придерживаясь сбалансированного питания в течение дня, человек постепенно начнет избавляться от лишних килограммов. Более того, по прошествии месяца придут в норму сахар и кровяное давление.

Согласно Японской медицинской ассоциации (JMA) вода натощак выводит из организма токсины, скопившиеся за ночь, помогает избежать изжоги, а также активирует метаболизм и работу кишечника.