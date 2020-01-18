https://news.day.az/medicine/1195048.html Японские врачи объяснили, как вода поможет сбросить вес

Японские врачи объяснили, как вода поможет сбросить вес

Медицина, 18 января 2020 05:07 186

Японские ученые рассказали, как сбросить вес с помощью воды, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По словам специалистов, сразу после пробуждения необходимо выпивать стакан воды вместо кофе или чая. После этого нужно почистить зубы и лишь спустя 45 минут приступить к завтраку. Эксперты подчеркивают, что питье снижает чувство голода.

В течение двух часов после завтрака лучше воздержаться от приема пищи.

Так, выпивая стакан воды натощак и придерживаясь сбалансированного питания в течение дня, человек постепенно начнет избавляться от лишних килограммов. Более того, по прошествии месяца придут в норму сахар и кровяное давление.

Согласно Японской медицинской ассоциации (JMA) вода натощак выводит из организма токсины, скопившиеся за ночь, помогает избежать изжоги, а также активирует метаболизм и работу кишечника.

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