Врачи дали рекомендации по профилактике рака желудка

Специалисты считают, что основной причиной рака желудка является неправильное питание.

Врачи рекомендуют отказаться от излишнего употребления солений и копченостей, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. Кроме того, к острой пище нужно также относиться с большой осторожностью. Помимо этого, причинами развития данной болезни могут стать наследственность, курение, длительное воспаление желудка и анемия.

Медики отмечают, что для предотвращения рака желудка необходимо регулярно проходить обследования у гастроэнтеролога. Особенно это актуально для людей старше 50 лет.

Для профилактики рака желудка врачи рекомендуют следить за весом. Кроме того, следует заниматься физическими упражнениями, так как они активизируют обменные процессы в организме и стимулируют метаболизм. Также врачи советуют добавлять в рацион побольше овощей и фруктов. Следует делать упор не на количество, а на разнообразие этих продуктов, сообщает "МедикФорум".