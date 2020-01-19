https://news.day.az/medicine/1195197.html Что происходит в организме из-за жирной пищи

Что происходит в организме из-за жирной пищи

Медицина, 19 января 2020 03:05 112

После новогодних каникул мы часто жалеем о том, что съели слишком много жирной пищи. С ее потреблением связаны достаточно неприятные изменения в организме: увеличение веса, нарушения работы сердца и мозга, диабет, возникновение высыпаний. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, к каким серьезным последствиям приводит "жирный" рацион.

Вздутие, боль и диарея

Среди макронутриентов - углеводов, жиров и белков - жир переваривается медленнее всего. Так как все жареные продукты содержат высокий процент жира, они замедляют процесс метаболизма. Жирная пища приостанавливает опорожнение кишечника и вызывает вздутие живота, тошноту и сильную боль, даже если вы полностью здоровы. При наличии хронических заболеваний ЖКТ жареные блюда могут провоцировать болезненные и крайне неприятные симптомы, такие как диарея и регулярные спазмы.

Нарушение работы кишечной микрофлоры

Постоянное введение в рацион жареной пищи приводит к разрушению кишечной микрофлоры. Увеличивается количество вредных кишечных бактерий, способных нарушать работу человеческого организма. Лондонские ученые получили данные, подтверждающие, что от состояния кишечника зависит работа важнейших систем организма. Во-первых, нарушение микрофлоры кишечника вызывает развитие проблем с пищеварением. Во-вторых, вредные бактерии, образующиеся в кишечнике, производят соединения, повреждающие артерии и способствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также ученые отмечают, что проблемы ЖКТ могут провоцировать появление таких серьезных заболеваний как болезнь Паркинсона и различных патологий мозга.

Набор веса

Продукты, приготовленные в большом количестве жира, влияют на вес из-за высокой калорийности. В большей мере к набору веса приводит употребление трансжиров, которые содержатся в блюдах с большой жирностью. Это связано с тем, что в приготовление таких блюд используется растительное масло. Исследования, опубликованные в лондонском научном журнале в 2008 году, подтверждают, что трансжиры могут приводить к увеличению веса даже без избыточного потребления калорий.

Возможен инсульт

Любовь к жареным продуктам может сыграть злую шутку и повысить риск сердечных заболеваний и инсульта. Это объясняется влиянием таких блюд на кровяное давление и уровень холестерина. Из-за жирной пищи такие показатели значительно растут. Статистика показывает, что у любителей жареной картошки нередко развивается воспаление, способствующее развитию сердечных патологий. Несмотря на то, что рыба считается полезным продуктом, в жареном виде ее употребление также следует сократить. Две или более порции в неделю делают на 63% более высоким риск сердечного приступа или инсульта по сравнению с употреблением одного раза в месяц.

Высыпания на коже

Увеличение количества жареных продуктов в рационе ведет к активации сальных желез. Из-за этого происходит активация кожных проблем. 

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