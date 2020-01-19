Названы самые вредные для сна привычки

Врач-сомнолог Алена Гаврилова назвала самые вредные и опасные для сна привычки в интервью с газетой "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из самых вредных привычек Гаврилова назвала использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор. Врач пояснила, что мигающий и синий свет уменьшает уровень мелатонина - гормона, регулирующего циркадный ритм и, как следствие, отвечающего за сон. Просмотр перед сном боевиков, остросюжетных фильмов и передач заставляет организм вырабатывать гормоны стресса, из-за чего он активизируется.

Специалист посоветовала перед сном не переедать и не ужинать плотно, а также отказаться от употребления кофеинсодержащих напитков, в частности, кофе и чая. При этом ложиться спать голодным также не стоит. "Идеальным станет легкий, некалорийный перекус", - отметила она. Касательно алкоголя врач подчеркнула, что небольшие дозы могут пойти на пользу, однако большое его количество только ухудшит качество сна.

Кроме того, Гаврилова опровергла пользу интенсивных физических нагрузок, таких как поход в тренажерный зал, за несколько часов до сна. "Первая фаза после занятия спортом - активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится", - объяснила она. В то же время, небольшая прогулка перед сном наоборот будет полезна.

Ранее ученые выявили связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких. По их подсчетам, спящие более 11 часов в день люди в три раза больше подвержены заболеванию, чем выбирающие семичасовой сон.