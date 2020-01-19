https://news.day.az/medicine/1195302.html Названы самые вредные для сна привычки

Названы самые вредные для сна привычки

Медицина, 19 января 2020 11:31 217

Врач-сомнолог Алена Гаврилова назвала самые вредные и опасные для сна привычки в интервью с газетой "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Одной из самых вредных привычек Гаврилова назвала использование гаджетов перед сном и засыпание под телевизор. Врач пояснила, что мигающий и синий свет уменьшает уровень мелатонина - гормона, регулирующего циркадный ритм и, как следствие, отвечающего за сон. Просмотр перед сном боевиков, остросюжетных фильмов и передач заставляет организм вырабатывать гормоны стресса, из-за чего он активизируется.

Специалист посоветовала перед сном не переедать и не ужинать плотно, а также отказаться от употребления кофеинсодержащих напитков, в частности, кофе и чая. При этом ложиться спать голодным также не стоит. "Идеальным станет легкий, некалорийный перекус", - отметила она. Касательно алкоголя врач подчеркнула, что небольшие дозы могут пойти на пользу, однако большое его количество только ухудшит качество сна.

Кроме того, Гаврилова опровергла пользу интенсивных физических нагрузок, таких как поход в тренажерный зал, за несколько часов до сна. "Первая фаза после занятия спортом - активация организма, которая длится как раз около четырех часов. После начинается спад, во время которого как раз хорошо спится", - объяснила она. В то же время, небольшая прогулка перед сном наоборот будет полезна.

Ранее ученые выявили связь между слишком коротким и длинным сном и фиброзом легких. По их подсчетам, спящие более 11 часов в день люди в три раза больше подвержены заболеванию, чем выбирающие семичасовой сон.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Заказчики и исполнители событий 20 января должны быть наказаны - МИД Азербайджана 12:27, Политика 65
Сильное землетрясение всколыхнуло Грецию 12:20, В мире 97
Pensiyalar nə qədər artacaq? - Rəqəm açıqlandı 12:13, Azərbaycanca 269
Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута - ФОТО 12:10, Спорт 228
Турция хочет поднять на конференции по Ливии тему Идлиба 12:02, В мире 255
Вылеты из аэропорта в Тегеране приостановлены 11:53, В мире 332
Крупный пожар в доме престарелых в Чехии, есть погибшие и раненые 11:44, В мире 345
В МИД ФРГ рассказали о важности переговоров по Ирану 11:29, В мире 412
Илон Маск задумал отправить на Марс миллион человек к 2050 году 11:22, Технологии 443
Горбачев нарушил право азербайджанского народа на жизнь - Аурелия Григориу - ИНТЕРВЬЮ 11:14, Политика 584
Число погибших при обстреле казармы в Йемене растет - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 11:07, В мире 734
В Пекине рассказали, какую выгоду получит Китай от первой фазы сделки с США 10:57, В мире 585
Советник Трампа по России ушел в отставку - СМИ 10:46, В мире 653
В Германии откроется международная конференция по Ливии 10:27, В мире 717
Расплатиться ладонью: Amazon разрабатывает новые расчетные терминалы 10:18, Технологии 724
Юристы Трампа назвали незаконной процедуру импичмента 10:10, В мире 813
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов 09:58, Политика 927
Макгрегор нокаутировал Серроне за 40 секунд - ВИДЕО 09:46, Спорт 1 711
Назначен новый глава МИД КНДР 09:35, В мире 947
Власти Китая выявили еще 17 случаев заболевания новым типом пневмонии 09:29, В мире 974
Трамп назвал глупой идеей строительство "морской стены" вокруг Нью-Йорка 09:21, В мире 1 059
В Венесуэле произошли массовые отключения электричества и интернета 09:13, В мире 991
Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок 09:03, Экономика 2 624
Случившееся 20 января 1990 года - чудовищная провокация против азербайджанского народа - Фикрет Садыхов 08:00, Политика 3 467
На пострадавших в центре Бейрута полицейских напали в больницах 07:47, В мире 1 405
Красный крест сообщил о трех миллионах беженцев из-за войны в Йемене 07:22, В мире 1 514
Турция депортировала в Германию 4 террористов 07:10, В мире 1 617
Массовые беспорядки в Бейруте, больше сотни пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 01:42, В мире 4 290
В Йемене при ракетном обстреле казармы погибли 24 военных 00:23, В мире 3 251
Неизвестные подожгли любимый ресторан Макрона 18 января 23:47, В мире 3 426
Принц Гарри и Меган Маркл откажутся от титула Их Высочеств 18 января 23:44, В мире 3 566
Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Ливии 18 января 23:00, В мире 3 638
Президент Ильхам Алиев: Роль Азербайджана в едином и устойчивом мире 18 января 22:07, Политика 12 076
В министерстве оборонной промышленности состоялось мероприятие в связи с годовщиной трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 22:05, Политика 3 841
В Шарм-эш-Шейхе запретили использовать пакеты и посуду из пластика 18 января 21:10, Туризм 4 020
Королева оставила принца Гарри и Меган Маркл без поваров, горничных и лакеев 18 января 21:03, В мире 5 530
Южный газовый коридор предоставил Азербайджану существенное преимущество на европейском рынке - Ильгар Велизаде 18 января 20:59, Политика 5 619
В Баку автомобиль сбил насмерть школьницу 18 января 20:54, Общество 6 193
Ровнаг Абдуллаев выдвинул свою кандидатуру на пост президента АФФА 18 января 20:33, Общество 4 448
Состоялось 10-е Общее собрание Федерации гимнастики Азербайджана 18 января 19:53, Политика 6 536
США испытали двигатель гиперзвуковой ракеты 18 января 19:00, В мире 4 625
Гибралтар может присоединиться к Шенгену после Brexit 18 января 18:55, В мире 4 459
В Сомали террорист-смертник подорвал автомобиль, есть погибшие и раненые 18 января 18:49, В мире 4 333
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта 18 января 18:41, В мире 4 395
В Канаде более тысячи домов остались без света из-за снегопада 18 января 18:35, В мире 4 456
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги 18 января 18:28, В мире 4 488
Ливия будет терять $55 миллионов в день из-за остановки отгрузки нефти 18 января 18:20, В мире 4 453
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код обозначения Bek Air 18 января 18:10, В мире 4 455
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing 18 января 18:00, В мире 4 548
Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться 18 января 17:51, Политика 4 873
Талибы рассчитывают, что мирное соглашение с США будет подписано до конца января 18 января 17:45, В мире 4 574
В Багдаде заявили, что Ирак не станет ареной региональной войны 18 января 17:37, В мире 4 612
По Берлину в рамках акции протеста прошла колонна сельхозтехники 18 января 17:30, В мире 4 588
В списке богатейших людей мира сменился лидер 18 января 17:24, В мире 5 285
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки 18 января 17:16, Технологии 4 619
В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией 18 января 17:07, В мире 4 686
В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА 18 января 16:58, Общество 7 003
В рамках гуманизации политики наказаний в Азербайджане освобождены тысячи осужденных 18 января 16:50, Общество 5 013
Эрдоган назвал взаимодействие с Турцией очевидным выбором для Европы 18 января 16:41, В мире 4 866
Тела обгоревших музыкантов нашли в грузовике в Мексике 18 января 16:33, В мире 4 895
Экспорт нефти из Ливии сократится на 700 баррелей в день из-за закрытия портов - СМИ 18 января 16:22, В мире 5 021
Глава МВФ предупредила о риске начала новой Великой депрессии 18 января 16:16, В мире 5 025
В 2019 году десятки семей шехидов 20 Января получили квартиры - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАММИНИСТРА 18 января 16:08, Общество 5 122
«Роснефть» увеличила долю в немецком НПЗ Bayernoil 18 января 16:01, В мире 4 972
Хикмет Гаджиев: Парламентские выборы станут еще одной важной возможностью для трансформации азербайджанского общества 18 января 15:55, Политика 4 894
Резолюция Европы не оставила шансов для спекуляций Армении в вопросе территориальной целостности - очередная победа азербайджанской дипломатии 18 января 15:45, Политика 5 032
Илон Маск взорвет ракету для проверки безопасности нового космического корабля 18 января 15:31, Технологии 5 045
Обновление Милли Меджлиса Азербайджана придаст новый импульс развитию страны - экс-депутат турецкого парламента 18 января 15:20, Политика 5 000
Дмитрий Савельев: Баку должно быть присвоено звание Города трудовой доблести 18 января 15:15, Политика 5 223
Хикмет Гаджиев: Азербайджан видит большой потенциал для сотрудничества с Францией в сфере безопасности и обороны 18 января 15:11, Политика 5 015
Эрдоган призвал Европу избежать исторической ошибки в Ливии 18 января 15:02, В мире 5 261
У США появились равные соперники в киберпространстве 18 января 14:55, В мире 5 264
В Центробанке Азербайджана стало больше гендиректоров 18 января 14:46, Экономика 5 349
В Культурном центре СГБ прошла премьера оперы, посвященной Национальному герою Мубаризу Ибрагимову - ФОТО 18 января 14:41, Культура 5 292
Али Ахмедов: 20 Января стало одной из славных и ярких страниц борьбы азербайджанского народа во имя свободы 18 января 14:30, Политика 5 342
В Баку снова пойдут дожди - прогноз на выходные 18 января 14:21, Общество 6 990
Найден самый редкий и дорогой изумруд в мире - ФОТО 18 января 14:13, Это интересно 5 839
Хикмет Гаджиев: Азербайджан стремится к сотрудничеству, а не к конкуренции в сфере энергетики 18 января 13:51, Политика 5 373
Очередной успех азербайджанских школьников на Международной Олимпиаде при поддержке Azercell (R) 18 января 13:47, Экономика 5 497
В Израиле почтили память жертв трагедии 20 Января - ФОТО 18 января 13:40, Политика 5 505
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта - ИНТЕРВЬЮ ВО ФРАНЦИИ 18 января 13:28, Политика 5 537
Азербайджан представлен на выставке в Берлине - ФОТО 18 января 13:23, Экономика 5 652
Сильный взрыв во Франции, есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО 18 января 13:12, В мире 5 932
Момент ДТП со смертельным исходом в Гяндже попал на камеру - ВИДЕО 18 января 13:04, Общество 7 315
Джо Байден считает, что Facebook приобрела слишком большую власть 18 января 12:54, В мире 5 645
Великобритания добавила Greenpeace в список экстремистских организаций 18 января 12:43, В мире 5 656
Обзор цен на азербайджанскую нефть по итогам недели 18 января 12:30, Экономика 5 798
В Азербайджане инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получат жилье 18 января 12:23, Общество 5 930
Международная ассоциация воздушного транспорта отозвала код авиакомпании Bek Air 18 января 12:15, В мире 5 767
В Баку состоялся авторский концерт "Шепот камана" 18 января 12:06, Культура 5 846
ЦИК Азербайджана провел семинар для членов экспертной группы 18 января 12:01, Политика 5 762
В Азербайджане будут созданы новые центры DOST 18 января 11:54, Экономика 6 023
Для всех кандидатов в депутаты созданы равные условия - ЦИК 18 января 11:50, Политика 5 788
Тяжелое ДТП в Баку: “Toyota” протаранила 4 автомобиля - ВИДЕО 18 января 11:47, Общество 6 893
Джаннат Салимова: Я благодарна Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за заботу и поддержку деятелей культуры 18 января 11:44, Политика 6 319
Украинская SkyUp отменяет рейсы в ОАЭ - Названа причина 18 января 11:30, В мире 6 126
В январе в Азербайджане повысятся пенсии - Заявление министра 18 января 11:18, Экономика 14 125
Фильм азербайджанского режиссера признан лучшим на фестивале в Голливуде - ФОТО 18 января 11:14, Культура 6 471
В России задержаны четыре рейса из-за угрозы взрыва 18 января 11:11, В мире 6 249
В Конго пять человек погибли из-за неизвестной болезни 18 января 11:06, В мире 6 035
Армянские власти ведут переговоры по Карабаху только для того, чтобы тянуть время - Виталий Арьков 18 января 11:00, Политика 6 645
В Boeing 737 MAX нашли еще одну уязвимость 18 января 10:49, В мире 6 131
В России перед взлетом загорелся двигатель самолета - ФОТО 18 января 10:40, В мире 6 274
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю 18 января 10:34, Экономика 6 228
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму 18 января 10:31, В мире 6 148
В Азербайджане публичные юрлица должны использовать средства госбюджета по назначению 18 января 10:24, Экономика 6 195
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 18 января 10:14, Экономика 6 226
Хикмет Гаджиев встретится с заместителем генсекретаря НАТО 18 января 10:09, Политика 6 147
Расширены полномочия Государственного экзаменационного центра 18 января 10:02, Общество 6 434
Неизвестный расстрелял четырёх человек в США - ВИДЕО 18 января 09:58, В мире 6 351
Таиланд усилил меры предосторожности в аэропортах и больницах из-за нового вида пневмонии 18 января 09:53, В мире 6 255
Индия останавливает проект создания скоростной системы Hyperloop 18 января 09:45, В мире 6 348
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 18 января 09:38, Политика 6 315
В Японии отменили вылет пассажирского самолета - Причина 18 января 09:33, В мире 6 408
На Австралию обрушился "ливень столетия" 18 января 09:26, В мире 6 601
Нападение на японский ресторан, есть раненые 18 января 09:21, В мире 6 440
Иран готов к диалогу со странами региона - МИД Пакистана 18 января 09:13, В мире 6 420
В аэропортах Чикаго отменили более 830 рейсов - из-за снежной бури 18 января 09:07, В мире 6 457
Киностудия "Двадцатый век Фокс" меняет название 18 января 09:00, Шоу-бизнес 6 903
Байден назвал Цукерберга "настоящей проблемой" 18 января 08:47, В мире 6 555
Помпео отреагировал на отставку правительства России 18 января 08:36, В мире 6 770
В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок 18 января 08:30, Экономика 6 761
США рассказали о планах удара по ядерным объектам Ирана 18 января 08:27, В мире 6 682
500 тыс. машин от Tesla оказались опасны - массовая проверка в компании 18 января 08:14, Технологии 6 713
Раскопки в центре Еревана только докажут армянам, что они живут на азербайджанской земле - Олег Кузнецов специально для Day.Az 18 января 08:05, Политика 13 073
Необычные факты об удивительном поселке Мардакян - "Мой Баку"- ФОТО 18 января 08:00, Общество 8 758
Новый iPhone станет мощнее компьютеров 18 января 07:46, Технологии 6 837
Стало известно, кто будет защищать Трампа в деле по импичменту 18 января 07:32, В мире 6 838
Названа дата доставки в Украину тел погибших в авиакатастрофе в Иране 18 января 07:19, В мире 6 803
В Boeing 737 MAX нашли новые проблемы 18 января 07:07, В мире 6 916
Загадка исчезновения динозавров окончательно решена 18 января 06:02, Это интересно 7 891
Глава МИД Ирака и генсек НАТО обсудили будущее сотрудничество 18 января 04:28, В мире 7 509
В Ираке возобновились столкновения демонстрантов с полицией 18 января 03:00, В мире 7 871
Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы 18 января 01:34, В мире 8 324
Турецкий спецназ прибыл в Триполи 18 января 00:34, В мире 8 663
Береговая охрана Турции задержала более 1470 нелегалов 18 января 00:10, В мире 8 545
В России всюду назначают армян, а из Армении выживают все русское 17 января 23:42, Политика 13 814
Tesla показала новую модель автомобиля 17 января 23:29, Технологии 8 844
Канада призвала Иран передать Франции черные ящики сбитого Boeing 17 января 23:14, В мире 8 781
Новые подробности громкого политического убийства в Ереване 17 января 22:55, В мире 9 205
Умер самый маленький в мире человек 17 января 22:46, В мире 9 135
Shell не поддерживает санкции США против "Северного потока-2" 17 января 22:39, В мире 8 910
Армянам Карабаха придется признать суверенитет Азербайджана, у них нет другого выхода - Турал Гянджалиев для Day.Az 17 января 22:35, Политика 9 754
Невероятная красота зимы в Азербайджане - ФОТО 17 января 22:30, Общество 9 811
Помпео анонсировал новые санкции против Венесуэлы 17 января 22:23, В мире 8 909
В Азербайджане выросло производство золота 17 января 22:15, Экономика 8 946
Массовая эвакуация в Пуэрто-Рико - 20 тысяч человек покинули дома 17 января 21:32, В мире 9 296
В Азербайджане гидами будут работать только сертифицированные специалисты 17 января 21:19, Туризм 9 289
В Азербайджане восстановят кяризы 17 января 20:59, Общество 9 862
В США заявили, что спад в экономике Ирана может составить в 2020 году 14% 17 января 20:50, В мире 9 159
Ещё новости