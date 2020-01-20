Врач рассказала, чем опасна минеральная вода

Минеральная вода может помочь в лечении некоторых заболеваний, но иногда она может навредить и даже стать причиной новых недугов. Об этом рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые. Все они отличаются по уровню концентрации солей, рассказала специалист. Кроме того, можно выделить кислые и щелочные воды. В них различаются водородные показатели - pH.

"Воды имеют разную минерализацию. Например, у лечебных вод она сильная, содержание соли там около десяти граммов на литр. В лечебно-столовых - от трех до десяти граммов, а в столовой содержится не более трех граммов растворенной соли на один литр воды", - рассказала Соломатина.

По ее словам, столовую воду можно пить в неограниченных количествах - до двух литров в сутки.

"С ней можно заваривать чай, кофе и даже готовить пищу", - пояснила диетолог.



Лечебную минералку следует пить исключительно по медицинским показаниям. Как правило, ее прописывают при болезнях кишечника, поджелудочной железы, печени, мочевых путей и подагре, рассказала врач. Она добавила, что щелочные воды, в которых показатель pH превышает семь моль на литр, применяются при повышенной кислотности. Их назначают при гастрите, язве и некоторых других болезнях.

Соломатина предостерегла от употребления лечебной минералки без показаний врача.

"Бездумное распитие воды с большим содержанием кальция может спровоцировать образование камней в почках", - предупредила врач.

При чрезмерном употреблении такой воды можно получить осложнение в виде превышения содержания кальция в крови - гиперкальциемию. Она усиливает свертываемость крови, что приводит к образованию тромбов. Это может стать причиной инфарктов и инсультов, объяснила врач.

"Кальций также может откладываться на створках сердца, что в дальнейшем приведет к аритмии", - добавила диетолог.

