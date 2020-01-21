https://news.day.az/medicine/1195559.html Возможно ли повторение эпидемии чумы

Возможно ли повторение эпидемии чумы

Медицина, 21 января 2020 04:05 35

Чума до сих пор ассоциируется у многих людей с болезнью Средневековья. Она уносила жизни людей еще в XIV веке, но может ли она повториться вновь? Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, насколько вероятно распространение новой эпидемии.

Опасность

Многие уверены, что инфекцию переносят крысы, но научно доказано, что чума была вызвана человеческими блохами и вшами определенного вида. Кроме того, антисанитария в Средние века способствовала их распространению. Болезнь не была изучена до конца, поэтому случилась массовая гибель людей.

Современная обстановка

В современном мире случаются очаги вспышки бубонной чумы. В этом деле важным фактором становится время, когда человека еще можно вылечить, а также ограничить его контакт с другими людьми. В 2013 и 2014 годах на Мадагаскаре были вспышки чумы, но до Европы они не дошли. Последняя известная вспышка заболевания произошла в 2019 году в Монголии, но власти вовремя ввели карантин и не дали болезни распространиться.

Другие виды пандемии

В разное время на нашей планете вспыхивают очаги вирусов. В связи с техническим прогрессом появляются новые болезни, но и так же быстро появляются лекарства для них. Например, в 2009 году вспыхнула эпидемия свиного гриппа H1N1. С 2009 по 2010 год от этой болезни погибло более 2600 человек. Конечно, это не сравнится с эпидемией чумы или, например, "испанкой", но цифра тоже немаленькая. Нельзя предсказать эпидемии и появление новых вирусов, но бубонная чума человечеству точно пока не грозит. 

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