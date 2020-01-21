Врачи назвали неожиданные признаки диабета

Диабет 2 типа на первом этапе своего развития обычно не имеет явно выраженных симптомов, однако со временем высокий уровень сахара в крови может давать знать о себе, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер. В частности, болезнь способна спровоцировать появление проблем со здоровьем зубов и десен.

По словам врачей из Diabetes.co.uk, при диабете в первую очередь начинают опухать и воспаляться десны. Как следствие, появляется кровоточивость, а зубы начинают шататься. Вдобавок к этому, возникает неприятный запах изо рта.

Как отмечают медики, при плохом контроле уровня сахара в крови такие неприятности происходят чаще всего. Однако поддержание оптимального баланса глюкозы в организме снижает риск распространения инфекции.

Кроме того, сахар также может повлиять на время заживления десен. Например, если был удален зуб, а процесс восстановления десны занимает необычно много времени, это может сигнализировать о хроническом заболевании, пояснили специалисты.

Помимо этого, при диабете 2 типа во рту часто появляется молочница. Признаки включают в себя белые пятна по всей полости, покраснение языка и растрескивание кожи в уголках губ.

Среди других симптомов заболевания различают частые позывы к мочеиспусканию, особенно по ночам, постоянное чувство жажды, усталости, ухудшение зрения, а также долго заживающие раны и порезы.