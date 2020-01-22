https://news.day.az/medicine/1196026.html Врачи опровергли все мифы о вреде соли

Врачи опровергли все мифы о вреде соли

Медицина, 22 января 2020 11:33 128

Врачи рассказали, что отечность, лишний вес и усталость являются причинами не переизбытка соли в организме, а ее недостатка. Так, медики советуют потреблять больше соли, если вы активно занимаетесь спортом. Отмечается, что вместе с потом выходит необходимая для нормального функционирования организма соль, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Даже если вы не занимаетесь физкультурой, но сильно потеете, количество потребляемой соли также стоит увеличить.

Приверженцам правильного питания также рекомендовали солить блюда. Отмечается, что этот продукт способствует ускорению обмена веществ.

Соль оказывает на организм антивозбуждающее действие и подавляет гормон адреналин.

Диетологи рекомендуют подсаливать пищу тем, кто страдает от бессонницы.

Лучше всего выбирать нерафинированную соль, которая не содержит добавок.

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