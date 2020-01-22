Назван легкий способ улучшить работу мозга

Ученые Университета Западного Онтарио в Канаде выяснили, что прогулки продолжительностью 20 минут способны улучшить работу мозга в той же степени, сколько и утренняя чашка кофе, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В исследовании приняли участие 30 кофеманов и 29 человек, не употребляющих кофеин.

Добровольцы выполнили один цикл аэробных упражнений или употребили одну дозу кофеина, эквивалентную одной чашке кофе. После этого были проведены тесты на рабочую память, которая позволяет человеку хранить в уме информацию, с которой он работает в данный момент.

Оказалось, что быстрая и кратковременная прогулка оказывает такой же эффект на память (или даже больше), чем кофеин. Этот результат был одинаков как для любителей кофе, так и для тех, кто его не пил.

Результаты могут быть полезны для людей, которым противопоказано употребление кофеина.

Например, для тех, кто страдает от тревожных расстройств или тремором мышц. Те, кто употребляет больше четырех чашек кофе в день, также могут испытывать негативные последствия от кофеина.