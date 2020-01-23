Ученые заявили об опасности жира на животе

Учёные из Швеции заявили, что люди с большим объёмом живота имеют более высокий риск повторного сердечного приступа или другого проявления атеросклероза сердца и сосудов, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Исследователи выяснили это после наблюдений за 22 882 пациентами. Все они единожды пережили инфаркт миокарда в период с 2005 по 2014 год. Участников исследования разделили на пять групп в зависимости от охвата талии. Среднее значение по выборке составило 101,3 сантиметра для мужчин и 94,1 сантиметра для женщин. ВОЗ же утверждает, что риск сердечно-сосудистых заболеваний начинает расти при талии от 94 до 102 сантиметров у мужчин и от 80 до 88 сантиметров у женщин.

За время наблюдений у 1232 мужчин и 469 женщин были зарегистрированы повторные случаи сердечного приступа или ишемического инсульта. Как выяснилось, вероятность повторения болезнь была на 21% выше у пациентов с самым большим объёмом жира на животе.