5 случаев, когда самолечение особенно опасно

Рекомендация врача никогда не будет лишней, но в этих случаях без нее никак не обойтись. Положа руку на сердце, мало кто каждый раз бежит в поликлинику с банальным насморком или незначительным подъемом температуры. Да, в случае с легким ОРВИ или небольшим расстройством желудка можно иногда ограничиться подручными средствами. Но в нижеследующих случаях самолечение может обойтись очень дорого, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Когда симптомы серьезные и опасные

Большая часть статей на медицинскую тематику содержит пункт "немедленно вызывайте врача", и это не пустые слова. Есть ситуации, когда даже сутки, а то и несколько часов промедления не пройдут бесследно. К ним относятся потеря сознания, сильная боль или сыпь непонятного происхождения, кровотечение, непрекращающаяся рвота, стул или рвота с кровью, высокая несбиваемая температура, судороги, бред.

В этом случае навредить могут как народные средства вроде травяных чаев и компрессов, так и лекарственные препараты, назначенные самостоятельно.

Если не знаете, как облегчить ситуацию до приезда медиков, можно позвонить в "скорую помощь", там дадут рекомендации.

Когда болеет младенец

Если речь идет о детях первого года, а то и первых месяцев жизни, без врача не обойтись.

Заболевания у малышей развиваются крайне быстро и проходят гораздо тяжелее: например, ротавирус может в короткие сроки привести к сильному обезвоживанию, а температура - вызвать судороги.

Поэтому даже если вы знаете, какие свечки нужны при температуре и какие капли при насморке, согласуйте их с врачом.

Когда методы лечения вызывают вопросы

У каждого из нас есть список "бабушкиных" средств, вроде клюквенного морса, чая с малиной или куриного бульона при простуде. Некоторые из них вполне одобряются доказательной медициной.

Что нельзя сказать про экстремальные способы, включающие, например, прогревание без показаний врача, использование едких жидкостей - сока лимона, чеснока и лука, уксуса, водочных растираний, дерущего горло чая с перцем или кашицы из хозяйственного мыла для лечения кожных заболеваний.

Когда самовольно отменяются назначения врача

Специалист прописал препарат, но он кажется токсичным, и список противопоказаний не нравится - почему бы не заменить на другой? Или изменить дозировку или время приема - в большую (чтоб наверняка) или меньшую (зачем эта химия) сторону.

В определенных случаях такие самовольные назначения могут повлиять на ход лечения или состояние, снизить эффективность препарата или вызвать нежелательную реакцию организма.

Если же какой-то препарат вызывает у вас сомнения, скажите об этом врачу и попросите выписать другой.

Когда заболевание хроническое

Иногда обращение к альтернативным методам лечения происходит от беспомощности и отчаяния.

Если никакие аптечные мази от дерматита не помогают, а кто-то вылечил его сырым яичным белком, взбитым с солью и дубовой золой, велик соблазн попробовать. Поиски волшебного средства приводят на форумы, к бабушкам, умеющим заговаривать травки, и распространителям активных биодобавок из Китая.

Но длительное и бесконтрольное самолечение может нанести серьезный удар по здоровью и ухудшить состояние: безопасней экспериментировать и искать выход в рамках официальной медицины.

Возможно, врач, который назначит более эффективное лечение, найдется в другой клинике или даже другом городе.