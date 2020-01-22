Наночастицы остановили отек мозга при черепно-мозговых травмах - ИССЛЕДОВАНИЕ

Американские исследователи создали наночастицы, которые замедляют отек и накопление жидкости внутри мозга человека при черепно-мозговых травмах. Результаты работы опубликовал научный журнал Annals of Neurology, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Результаты наших экспериментов превзошли все ожидания. Мы предполагаем, что эти наночастицы могут стать первым действенным и пригодным для применения на практике средством для спасения жизни людей с серьезной травмой мозга", - прокомментировал результаты исследования один из его авторов, профессор Северо-Западного университета (США) Джон Кесслер.

Кровоизлияния в мозг и черепно-мозговые травмы обычно приводят к массовой гибели клеток в некоторых областях мозга. В результате сознание человека работает заметно хуже, влияет это и на его физические способности. Пострадавший теряет дар речи, его конечности парализует, ухудшается долгосрочная или кратковременная память.

Массовая смерть нейронов и многие нарушения в работе мозга, как отмечают Кесслер и его коллеги, связаны с тем, что внутри него начинает накапливаться жидкость и развивается отек. Под этим словом медики и ученые понимают резкое увеличение объема мозга из-за того, что в его клетки попадает вода и они разбухают. Сейчас нет эффективных методов борьбы с отеком, кроме очень рискованной операции - трепанации черепа.

Изучая работу мозга непосредственно после получения травмы, Кесслер и его коллеги выяснили, как можно замедлить процесс развития отека. Их эксперименты показали, что развитие отека и разбухание нервных клеток было связано с проникновением в мозг особого класса иммунных телец, так называемых гематогенных моноцитов.

Эти клетки выделяют особый набор сигнальных молекул, которые заставляют мозг расширяться и привлекают внимание других иммунных клеток. Обычно подобные изменения, если они происходят в других органах, ускоряют их выздоровление. Однако в случае с черепно-мозговыми травмами этот процесс часто приводит к летальному исходу.

Приманка для иммунитета

Ученые предположили, что миграцию моноцитов (самый крупный вид лейкоцитов) можно остановить с помощью своеобразных приманок в виде полых наночастиц, покрытых антителами. Если ввести их в кровь, то иммунные клетки отреагируют на них и отправятся ликвидировать угрозу, игнорируя мозг. Это уменьшит тяжесть отека.

Руководствуясь этой идеей, ученые провели несколько экспериментов на мышах, мозг которых специально повредили хирургическими инструментами в одной конкретной точке. Изначально ученые ожидали, что наночастицы несколько уменьшат остроту отека, однако в реальности они оказались намного более эффективными.

В частности, даже небольшие дозы наночастиц почти полностью подавили отек у мышей и в два раза уменьшили масштабы повреждений, которые возникли после появления черепно-мозговой травмы. В результате этого грызуны пострадали от нарушений в работе центров движения и зрительной коры мозга заметно меньше, чем их сородичи, которые не получали инъекций "приманок" для моноцитов.

Аналогичные наночастицы, как отмечают исследователи, уже проходят клинические испытания в качестве "контейнеров" для лекарств от аллергии и других болезней в конкретные органы и клетки. Поэтому Кесслер и его коллеги надеются, что их открытие попадет в медицинскую практику уже в ближайшие годы.