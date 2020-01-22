Онколог Стива Джобса рассказал, как выжить в мегаполисе

Личный онколог соучредителя корпорации Apple Стива Джобса Дэвид Агус перечислил четыре принципа, которые помогут жителям мегаполиса сохранить здоровье. Это сон и перерывы в работе, подвижный отдых на природе, правильный режим питания

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы, передает Day.Az.

Специалист рекомендует проводить больше времени на природе, а также больше двигаться. Он пояснил, что фактически человек живет за счет мышечных сокращений, поэтому двигаться для здоровья просто необходимо.

Агус также подчеркнул, что отдых крайне важен. Врач посоветовал ничего не делать минимум полчаса в день. Так, по его словам, перерыв на почитать или просто посмотреть в окно необходим для снижения уровня накопившегося за день стресса.

Еще одним принципом жизни в мегаполисе эксперт назвал соблюдение режима. Он рекомендовал есть три раза в день, отметив, что легкий перекус может изменить метаболизм. По словам Агуса, как следствие, появляется лишний вес и снижается активность мозга. Врач также посоветовал ложиться спать и просыпаться в одно и то же время.

Агус - основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии.

Напомним, Стив Джобс умер 5 октября 2011 года после продолжительной болезни в возрасте 56 лет. Впервые о серьезной болезни Джобса стало известно в 2003 году - ему был поставлен диагноз "рак поджелудочной железы".