Как избавиться от боли в коленях

Встаем на путь исправления - начинаем заниматься спортом. Боль в коленях - враг №1 для любого человека.

Колено - это очень сложный сустав, поэтому неудивительно, что у многих с ним возникают сильные проблемы. Вообще, конструкция выглядит настолько трудной и запутанной, что начинаешься удивляться: "И как там все внутри работает"?

Ежедневно на колено приходится большая часть нагрузки, поэтому нужно беречь свое здоровье с молодости, чтобы в дальнейшем было меньше проблем. К сожалению, боль в колене - одна из самых распространенных, которая мучает многих. В этой статье Day.Az со ссылкой на Рамблер поделится несколькими советами, как можно быстро и просто избежать лишних проблем с коленями.

Начните худеть

Оставаться в хорошей физической форме довольно трудно, но при сильном желании возможно все. По статистике, большинство полных людей страдает от боли в коленях. Дело в том, что хоть коленный сустав и способен выдержать огромные нагрузки, его запас прочности тоже имеет своей предел. Первое, что необходимо сделать, - сбросить ненавистные лишние килограммы.

Откажитесь от фастфуда, начните правильно питаться, запишитесь в фитнес-центр. На начальном этапе поможет обычная ходьба. Вот увидите, что регулярные занятия очень скоро дадут свою пользу.

Разминка

Если нет возможности заниматься спортом на постоянной основе, то мы рекомендуем выполнять самую обычную зарядку с утра. А если вы ходите в фитнес-центр, то тоже не забывайте о качественной разминке. Необходимо хорошо разогреть мышцы, чтобы при выполнении упражнений с отягощением не получить травму. Никогда не пренебрегайте разминкой, иначе вы можете сделать своему телу только хуже!

Сидячий режим

К сожалению, сидячий образ жизни разрушает наше тело. Мы сидим чуть ли не с самого рождения. Сначала учимся за партой одиннадцать лет в школе, зачем четыре года в университете, а потом всю жизнь сидим на работе (не все, конечно, это касается больше офисных сотрудников). Со временем ноги становятся слабее, а подколенные сухожилия становятся жестче. Но на этом проблемы не заканчиваются. При подобном образе жизни коленный сустав начнет скоро изнывать от боли.

Если вы ведете сидячий образ жизни, то в свободное время занимайтесь спортом. Бегайте, плавайте, да даже обычная спортивная ходьба станет надежным другом, главное не ленитесь!