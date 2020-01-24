Плохой сон: о каких болезнях он говорит

Некоторые люди привыкли к бессоннице настолько, что уже не обращают на нее внимания. А между тем проблемы со сном могут сигнализировать о серьезных заболеваниях. О каких именно, расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Болезни щитовидной железы

Провоцировать бессонницу могут как гипотиреоз, так и гипертиреоз. В первом случае щитовидка вырабатывает слишком мало гормонов, во втором - слишком много. И та, и другая проблема требуют немедленного обращения к врачу.

Диабет

Если кровь перенасыщена сахаром, почки пытаются как можно скорее вывести его из организма. Из-за этого вам постоянно хочется сходить в туалет. И нередко - ночью. В данном случае бессонница может быть и признаком диабета, и фактором, который усугубляет болезнь.

Желудочно-кишечное расстройство

Люди, столкнувшиеся с этой болезнью, как правило, не могут нормально спать из-за изжоги, которая настигает их по ночам. Но изжога - это лишь меньшее из зол.

При желудочно-кишечном расстройстве кислота из желудка возвращается в пищевод, что нередко провоцирует его воспаление. Последнее становится причиной возникновения язвы желудка или внутреннего кровотечения. Иногда такие случаи заканчиваются онкологией.