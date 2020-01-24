Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака

Раковые клетки накапливают липиды и таким образом становятся склонным к метастазированию - возникновению вторичных опухолевых очагов, что является смертельной стадией заболевания. Ключевую роль в процессе играет специфическая молекула, которую можно отключить и таким образом предотвратить формирование метастазов. Такое открытие сделали ученые Института экспериментальных и клинических исследований Университета Лувена в бельгии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает MedicalXpress.

Исследователи установили, что соединение, которое называют трансформирующим ростовым фактором бета (TGF-beta2), играет ключевую роль в накоплении липидов и агрессивности раковых клеток. Выяснилось, что два этих процесса взаимно усиливают друг друга: липиды производят запас энергии, который раковые клетки используют для своего распространения. Жирные кислоты помогают им выживать в условиях, губительных для дефектных тканей.

Если же TGF-beta2 удается подавлять, это позволяет уменьшить инвазивность опухолей, это позволяет избежать возникновения метастазов.

По мнению медиков, для борьбы с раком, в результате, может оказаться эффективен один из препаратов против ожирения, который в настоящее время проходит клинические тесты.