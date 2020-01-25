https://news.day.az/medicine/1196848.html Создан протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса

Создан протеиновый лак, защищающий зубы от кариеса

Медицина, 25 января 2020 03:03 152

Китайские ученые сообщили о создании нового защитного покрытия на природной основе - пептидного лака, который предотвращает образование кариеса и способствует восстановлению зубов. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials and Interfaces, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения, зубной кариес - самое распространенное на планете неинфекционное заболевание. Традиционное лечение зубного кариеса заключается в удалении нарушенных тканей зуба и заполнении образовавшейся пустоты специальными материалами - зубной амальгамой или композитной пластмассой.

Китайские ученые под руководством Цюань Ли Ли (Quan Li Li) из Аньхойского медицинского университета решили использовать для предотвращения кариеса механизмы, заложенные природой.

Зубная эмаль не восстанавливается сама по себе, а разрушается она при механическом либо микробном повреждении. Против второго эволюция создала неплохой защитный механизм, в виде антимикробных пептидов, содержащихся в слюне человека. Они обволакивают зубы пленкой, препятствующей проникновению вредителей.

Однако современная диета с большим количеством сахара провоцирует слишком бурный рост микробов, и природная пленка оказывается слишком слабой перед их напором.

Ученые поставили перед собой задачу разработать на основе природного антимикробного пептида H5, вырабатываемого слюнными железами, новый материал, который будет предотвращать заселение поверхности зуба налетообразующими бактериями, снизит разрушение зубной эмали, а в идеале - и будет ее восстанавливать, запустив процесс реминерализации.

Пептид H5 способен всасываться зубной эмалью и убивать широкий спектр бактерий и грибов. Для стимулирования реминерализации ученые добавили к одному концу его молекулы фосфосериновую группу, которая, по мнению исследователей, способна привлечь больше ионов кальция для восстановления эмали, чем естественный H5.

Эксперимент на коренных зубах человека показал, что модифицированная версия пептина лучше впитывается в поверхность зуба, дольше противостоит микробам и защищает зубы от деминерализации. При достаточном слое пептидного покрытия и его регулярном обновлении микробы будут погибать до того, как доберутся до эмали, а сама эмаль будет успевать восстанавливаться.

Авторы назвали новое антикариесное покрытие пептидным лаком. Он не лечит зубы и не затягивает кариозные полости, но зато успешно борется с их создателями - бактериями.
Ученые считают, что в ближайшем будущем пептидный лак станет таким же обязательным средством ежедневной гигиены зубов, как и зубная паста.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 01:02, В мире 1 023
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 00:31, Политика 1 299
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 1 302
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 1 520
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 1 563
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 2 121
Сильнейшее землетрясение в Турции, много погибших, сотни раненых - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 24 января 22:34, В мире 2 820
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 1 875
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 1 776
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 2 039
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 2 121
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 2 530
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 2 371
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 2 217
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 2 178
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 2 228
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 2 243
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 2 482
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 2 328
Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев 24 января 19:24, Культура 2 296
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 24 января 19:16, В мире 2 335
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом 24 января 19:05, В мире 2 302
В Азербайджане сократились снежные запасы 24 января 18:52, Общество 2 551
Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку - большое достижение правительства Азербайджана 24 января 18:41, Политика 2 418
Стало известно, когда будет готов Генплан Баку 24 января 18:36, Общество 2 751
Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО 24 января 18:30, Общество 2 752
В Баку состоится выставка картин Никаса Сафронова 24 января 18:26, Культура 2 623
В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа 24 января 18:20, В мире 2 474
БТА обратилось к водителям и пассажирам 24 января 18:09, Общество 2 728
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с поездкой в Китай 24 января 18:03, Общество 2 587
Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом 24 января 17:50, В мире 2 553
В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО 24 января 17:40, В мире 3 125
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" - ВИДЕО 24 января 17:31, Общество 2 724
Кто такой Полад Асланов и на кого он работал? – Шпионские игры против Азербайджана 24 января 17:20, Политика 3 341
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие 24 января 17:17, В мире 2 796
Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана 24 января 17:13, Общество 2 994
Важный акцент от Президента Ильхама Алиева. В Давосе напомнили миру о приоритетах внешней политики Баку 24 января 17:08, Политика 2 696
Михаил Швыдкой: Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе 24 января 17:02, Политика 2 732
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом 24 января 16:49, В мире 2 867
Структурные изменения в ОАО «Муганбанк» (R) 24 января 16:40, Экономика 2 939
Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур 24 января 16:37, Политика 3 078
В Хьюстоне прогремел сильный взрыв 24 января 16:32, В мире 3 038
В Норвегии объявлен состав нового правительства 24 января 16:23, В мире 2 907
Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры 24 января 16:17, Культура 3 022
По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией 24 января 16:16, В мире 3 247
Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву 24 января 16:11, Политика 9 596
Ильгар Велизаде: Азербайджан проводит в регионе независимую политику 24 января 16:03, Политика 2 942
Новые назначения в ПО "Азнефть" - ФОТО 24 января 16:00, Экономика 3 184
Турция отправила пассажира в КНР после того, как у него заподозрили новый тип коронавируса 24 января 15:56, В мире 3 099
Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра 24 января 15:53, Общество 3 151
Названы объемы наземных водных запасов Азербайджана 24 января 15:51, Общество 3 121
Абульфас Гараев: В Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум 24 января 15:40, Общество 3 086
В рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола - ФОТО 24 января 15:36, Общество 9 835
WADA запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем 24 января 15:30, Спорт 3 107
Реформы Президента Ильхама Алиева и стабильность в Азербайджане очень позитивно оцениваются в мире 24 января 15:21, Политика 12 042
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО 24 января 15:15, В мире 3 518
В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи 24 января 15:08, В мире 3 525
Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ 24 января 14:56, Общество 3 489
В Баку будет пасмурно 24 января 14:52, Общество 5
Французские компании вложили $2,2 млрд в развитие экономики Азербайджана 24 января 14:49, Экономика 3 361
В Азербайджане будет проведен интеллектуальный конкурс среди волонтеров 24 января 14:43, Общество 3 315
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев раскрыл в Давосе карту "горячих точек" региона 24 января 14:39, Политика 3 309
Чингиз Абдуллаев: Восток и Запад сходятся, причем часто – в Азербайджане 24 января 14:36, Культура 3 379
Али Керимли снова увяз в болоте демагогии - "Политшоу представляет" - Видеопроект 24 января 14:33, Политика 3 291
Трагедия 20 Января, инициированная лауреатом Нобелевской премии мира 24 января 14:29, Политика 3 444
В Париже закрыли Эйфелеву башню 24 января 14:25, В мире 3 611
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре - ФОТО 24 января 14:14, Политика 12 465
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Equinor" - ФОТО 24 января 14:11, Политика 12 338
Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама 24 января 14:05, В мире 3 554
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала слухи о пытках обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин 24 января 14:03, Общество 3 806
Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса 24 января 13:57, Технологии 3 642
В Центре мугама отметили концертом юбилей Вели Гадимова - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:41, Культура 3 634
В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба 24 января 13:34, В мире 3 719
Завершено строительство участка новой автодороги Губа-Хыналыг - ФОТО 24 января 13:20, Общество 3 829
В Италии прошла премьера музыкального сочинения, посвященного Шуше - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:10, Культура 3 725
Давосская стратегия Азербайджана. Президент Ильхам Алиев становится влиятельным арбитром в международных процессах 24 января 13:05, Политика 16 562
При оргподдержке Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров 24 января 13:00, Общество 7 576
Фильмы азербайджанского режиссера будут представлены на on-line TV Нью-Йорка - ФОТО 24 января 12:54, Культура 3 826
Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день! - ФОТО (R) 24 января 12:50, Экономика 3 996
Пошлость, провокации и хаос - все, что могут предложить Азербайджану Али Керимли и Джамиль Гасанлы 24 января 12:47, Политика 7 706
Испанию захлестнули гигантские волны и окутала морская пена - ФОТОРЕПОРТАЖ 24 января 12:43, В мире 4 185
Эксперт рассказал, можно ли подхватить смертельный коронавирус через посылку из Китая 24 января 12:38, Это интересно 4 150
В Баку строятся еще два Центра службы «ASAN» 24 января 12:35, Общество 4 100
Российская делегация посетила могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 24 января 12:32, Общество 3 957
В Париже готовится выставка сокровищ собора Нотр-Дам 24 января 12:29, В мире 3 867
В Сингапуре подтвердили еще два случая заболевания пневмонией нового типа 24 января 12:25, В мире 3 820
Азербайджано-французская торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами 24 января 12:21, Экономика 3 846
В Пекине объявили высший уровень угрозы здоровью из-за коронавируса 24 января 12:18, В мире 3 914
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение» 24 января 12:09, Общество 3 967
Джордж Дик: Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана 24 января 11:58, Политика 3 932
Члены миссии ПАСЕ встретились с представителями парламентских партий Азербайджана 24 января 11:53, Политика 3 892
Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА 24 января 11:50, Политика 3 940
В Азербайджане за последние 5 лет ускорились темпы экономического роста 24 января 11:46, Экономика 3 978
Самолеты из Израиля в Азербайджан будут летать чаще 24 января 11:43, Туризм 4 406
5 лучших китайских cмартфонов – Купите именно сегодня и не проиграйте (R) 24 января 11:40, Экономика 4 264
Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань из-за вспышки коронавируса 24 января 11:37, В мире 4 022
Главы Европейского Совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit 24 января 11:33, В мире 4 029
Азербайджан добился значительных успехов в цифровизации 24 января 11:26, Экономика 4 084
Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности - ФОТО 24 января 11:17, Политика 4 071
Азербайджан серьезно сокращает вред, наносимый экологии промышленными предприятиями 24 января 11:13, Политика 4 077
Армянские солдаты в оккупированном Карабахе перестреляли друг друга 24 января 11:10, В мире 4 441
Национальные интересы Азербайджана - превыше всего - О знаковом ответе Президента Ильхама Алиева в Давосе 24 января 11:04, Политика 18 805
Polad Aslanov kimdir, kimlərə işləyir? - Azərbaycana qarşı CASUS OYUNLARI 24 января 10:55, Политика 4 311
Дмитрий Козак назначен заместителем главы администрации президента РФ 24 января 10:52, В мире 4 222
Владимир Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента 24 января 10:46, В мире 4 362
Назван самый холодный месяц в Азербайджане за последние десятилетия 24 января 10:42, Общество 5 430
Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе 24 января 10:39, Экономика 4 207
Мировые цены на нефть перешли к росту после трехдневного падения 24 января 10:31, В мире 4 307
В Хырдалане будут перебои в подаче воды 24 января 10:27, Общество 4 657
Павел Клачков: Азербайджан вносит неоценимый вклад в глобальную борьбу с климатическими изменениями 24 января 10:22, Политика 5 786
Предполагаемому убийце малолетней Нармин предъявлено новое обвинение 24 января 10:13, Общество 9 238
В Баку газифицированы еще два жилых массива 24 января 10:05, Общество 4 484
В Азербайджане поезд протаранил автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО 24 января 09:59, Общество 4 683
Азербайджан вынудил армян отменить показ провокационного фильма в Москве 24 января 09:55, Политика 5 053
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 24 января 09:50, Политика 4 328
Сообщение между КНДР и Китаем полностью приостановлено из-за коронавируса 24 января 09:46, В мире 4 379
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 24 января 09:41, Экономика 4 448
В Китае начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом 24 января 09:37, В мире 4 447
Жуткое ДТП в Хырдалане: автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц - ВИДЕО 24 января 09:32, Общество 6 664
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус 24 января 09:26, В мире 4 486
В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp 24 января 09:22, В мире 4 487
В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов 24 января 09:18, В мире 4 515
Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26 24 января 09:14, В мире 4 611
Чехия увеличит экспорт и инвестиции в Азербайджан - глава МИД 24 января 09:08, Экономика 4 611
Иран сравнил внешнюю политику США с терроризмом 24 января 09:04, В мире 4 553
У США появился «летающий авианосец» 24 января 08:56, В мире 4 916
В Госдепе разъяснили, как будут работать новые правила выдачи виз 24 января 08:44, В мире 4 751
США ужесточают выдачу виз беременным женщинам 24 января 08:33, В мире 4 743
Эксперты оценили вероятность ядерного конфликта между Россией и США 24 января 08:24, В мире 4 837
Трамп назвал спекуляциями сообщения о сроках оглашения "сделки века" 24 января 08:11, В мире 4 792
Мировые рынки залихорадило 24 января 07:58, В мире 4 950
Генсек ООН оценил первый этап торгового соглашения США и Китая 24 января 07:45, В мире 4 858
В работе Google произошел сбой 24 января 07:19, Технологии 4 995
ВОЗ не будет объявлять чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса 24 января 07:07, В мире 5 033
На территории будущего завода Tesla нашли семь бомб времен войны 24 января 06:01, В мире 5 367
Иран сказал, когда примет решение о расшифровке черных ящиков 24 января 04:28, В мире 5 762
Представитель КНДР впервые примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 24 января 03:03, В мире 5 964
В Швейцарии отчеканили самую маленькую золотую монету в мире 24 января 02:03, В мире 6 269
Мексиканские власти сообщили о новых подозрениях на коронавирус 24 января 01:32, В мире 6 313
Найден самый мощный смартфон в мире 24 января 01:02, Технологии 6 866
В работе Facebook произошел сбой 24 января 00:45, Технологии 6 617
Азербайджан как лидер в борьбе за улучшение экологической ситуации в регионе 24 января 00:02, Политика 10 723
Американцы без ума от шекербуры - азербайджанская кухня захватывает США - ФОТО 23 января 23:38, Туризм 11 574
Власти Китая закрыли еще один город - эпидемия смертельного вируса 23 января 23:22, В мире 7 155
Вице-президент США призвал объединиться против Ирана 23 января 23:07, В мире 6 931
США расширили список санкций по Ирану 23 января 22:54, В мире 6 975
Помпео рассказал о своих планах, если Трампа переизберут 23 января 22:32, В мире 7 143
Комитет Европарламента одобрил соглашение о Brexit 23 января 22:07, В мире 7 150
В Азербайджане выросли капиталовложения в сферу социально-экономического развития 23 января 21:53, Экономика 7 277
США ввели новые визовые ограничения для иранцев 23 января 21:42, В мире 7 291
Ещё новости