Метастазирование рака могут остановить препараты от ожирения

Распространение рака, или метастазирование, - одно из самых опасных осложнений при онкологических заболеваниях. Зачастую именно вторичные очаги опухолевого роста (метастазы) не дают пациенту полностью излечиться: болезнь продолжает распространяться, даже когда первичное новообразование удалено, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чтобы предотвратить или остановить этот процесс, учёным необходимо для начала детально его изучить.

Этим занимаются в том числе исследователи из Лёвенского католического университета в Бельгии. В одной из предыдущих работ они выяснили, что "дороги", по которым распространяется рак, подпитывает жир.

Эксперименты команды показали, что наиболее агрессивные раковые клетки используют значительное количество жиров (липидов) в качестве источников энергии.

Продолжив свои изыскания, научная группа под руководством Оливье Ферона (Olivier Feron) обнаружила, что раковые клетки накапливают липиды в небольших внутриклеточных пузырьках, называемых липидными каплями.

При этом клетки, нагруженные липидами, более склонны к метастазированию.

Команда определила, что ключевую роль в данном случае играет белок, известный как трансформирующий ростовой фактор бета (а именно - TGF-beta2).

По словам учёных, он действует как переключатель, ответственный как за накопление липидов, так и за агрессивное поведение раковых клеток.

Более того, оказалось, что эти два процесса усиливают друг друга. Фактически, накапливая липиды (а точнее, жирные кислоты), раковые клетки создают запасы энергии, которые затем могут использовать по мере необходимости в течение всего метастатического процесса.