https://news.day.az/medicine/1196964.html Врач объяснил опасность сырого мяса

Врач объяснил опасность сырого мяса

Медицина, 25 января 2020 10:11 76

Врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева объяснила, чем опасно сырое мясо и рыба в интервью радио Sputnik, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист отметила, что мясо и рыбу не следует есть без достаточной термической обработки, поскольку там остаются личинки, которые могут развить в организме человека гельминты. Чернышева уточнила, что особенно опасно мясо диких животных.

По словам врача, соленая рыба без температурной обработки также опасна, поскольку неизвестно, где она приготовлена. "В Сибири есть рыба, которая очень нежная, ее даже замораживают и едят сырую. Все это большой риск", - добавила Чернышева.

Кроме того, врач отметила, что опасным может оказаться даже сало с прожилками мяса.

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