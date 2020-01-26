Как определить серьезную болезнь по состоянию рта

Нередко, как и глазам, которые являются зеркалом души, полости рта дают схожее определение только в отношении общего состояния организма. Слизистая оболочка полости рта (СОПР) может помочь в диагностике признаков многих заболеваний и других негативных процессов в организме. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, как определить серьезную болезнь на ранней стадии по ощущению во рту.

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Индикатором проблемы в данной области может служить неприятное ощущение во рту, зуд, боль, особенно во время приема пищи. Есть вероятность появления кислого привкуса, а также нарушение вкуса в общем. Характерен быстро образующийся налет на языке и зубах.

Язвенную болезнь желудка можно выявить с помощью сохраняющегося налета, ощущения жжения на языке, его болезненности и отечности.

Болезни печени

Первые признаки проблем с печенью - желтушность белковой оболочки глаза и слизистой полости рта. Нередко сопровождаются кровоточивостью десен, гингивитами, пародонтитами и глосситами. В данном случае наблюдаются проблемы с определением вкуса, а также горечь во рту.

Заболевания эндокринной системы

Первые признаки сахарного диабета часто проявляются в ротовой полости: густая и вязкая слюна, сухость во рту, ярко-красный язык, чувствительный к кислому, соленому и горячему.

Заболевания сердечно-сосудистой системы

После таких заболеваний, как ревматизм, атеросклероз, инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь может развиться сердечно-сосудистая недостаточность, которая, в свою очередь, влияет на изменение цвета СОПР. Слизистая может быть бледной или синюшной, особенно в подъязычной области. Повышается хрупкость сосудистых стенок и слизистой, когда даже небольшие травмы вызывают кровоточивость. Область десен особенно подвержена такому эффекту: малейшее давление при жевании или чистка зубов вызывают повреждение десны.

Гипертоническая болезнь характеризуется появлением на языке, щеках и мягком небе одиночных пузырьков с кровянистым содержимым, что носит название пузырный синдром.

Хроническая почечная недостаточность

Пациенты с данным заболеванием жалуются на ощущение жжения в области языка, его отечность, появление отпечатков зубов и постоянный запах мочевины изо рта. Отмечается расстройство чувствительности и налет на языке, который может быть от белого до коричневого.

Слизистая полости рта может стать бледной, синюшной или желтушной.

Ротовая полость нередко сигнализирует и о других начинающихся заболеваниях. Особенно страшен здесь синдром приобретенного иммунодефицита, сопровождающийся различными инфекциями и другими проявлениями в области рта, например, стоматитом. Поэтому не стоит пускать отклонение от нормы на самотек, поскольку оно может сигнализировать о наличии в организме серьезных проблем. Особенно это актуально, если во рту обнаружилась странное новообразование. Здесь лучше сразу обратиться к врачу.