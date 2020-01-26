Какие продукты помогут очистить сосуды

В среднем возрасте особенно остро ощущаются проблемы сердечно-сосудистой системы.

Однако, ее состояние можно улучшить при помощи внедрения в свою жизнь полезных привычек в питании. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о продуктах, необходимых для здоровья сосудов. Но перед тем, как вводить их в свой рацион, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Ячмень

Основная проблема сосудов - холестериновые бляшки и тромбы. Для их профилактики можно употреблять злак в виде каши - так организм получит витамины группы В, провитамин А, а также минеральные вещества, полезные для сердца и сосудов.

Семена льна

Ценный источник полезных жиров и клетчатки, отвечает за профилактику атеросклероза, очищает сосуды от холестериновых бляшек. Лингалы, входящие в состав семян, предотвращают развитие рака груди у женщин.

Оливковое масло

Олеин, являющийся компонентом масла, способен укрепить стенки сосудов, а также ускорить обмен веществ, улучить работу кишечника. Жирные кислоты предотвращают развитие ожирения, снижают давление, исключают риск развития сахарного диабета, выводят из крови лишний холестерин.

Орехи

Омега-3 в составе орехов осуществляют профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают количество холестерина в сосудах. Также орехи способны укреплять стенки сосудов и участвуют в образовании крови.

Жирная рыба

Жирные кислоты в составе рыбы эффективно защищают организм от атеросклероза, предотвращают инфаркт миокарда. Кроме того, омега-3 в рыбе нормализуют кровяное давление, предотвращают появление тромбов.

Бобы

Бобы - отличный источник растительный белков, минералов и витаминов. В составе продукта есть клетчатка, способная выводить из организма шлаки. Кроме того, регулярное употребление бобов способствует улучшению желчегонных процессов, нормализации уровня сахара в крови и избавлению от ненужного холестерина.

Авокадо

Авокадо предотвращает развитие заболеваний сосудов и сердца, насыщает организм витаминами С, Е, В6, омега-3, фолиевой кислотой, медью. Употребление 1 авокадо в неделю существенно улучшает самочувствие, и продлевает молодость.

Черный шоколад

В составе качественного шоколада есть эфирные масла, которые выводят из сосудов лишний холестерин. Систематическое употребление шоколада способно предотвратить закупорку сосудов и нормализовать образование тромбоцитов. В состав продукта входит магний, который улучшает настроение, и повышает работоспособность.