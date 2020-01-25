https://news.day.az/medicine/1197131.html Найден новый способ борьбы с кариесом

Найден новый способ борьбы с кариесом

Медицина, 25 января 2020 19:41 168

Ученые из медицинского университета китайской провинции Аньхой создали защитное покрытие для зубов, которое предотвращает образование кариеса. Об этом сообщается на сайте издательства ACS Publications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайские специалисты под руководством Цюань Ли Ли придумали новый способ борьбы с кариесом. Они модифицировали антимикробный пептид H5, который содержится в слюне человека. Пептидный лак создает на зубах защитную пленку и предохраняет их от бактерий, провоцирующих кариес. По словам ученых, вещество проникает в зубную эмаль и даже восстанавливает ее, привлекая больше ионов кальция.

Специалисты протестировали новую разработку на коренных зубах. Тесты показали, что улучшенная версия пептида на длительный период создает на зубах непроницаемую противомикробную пленку и борется с деминерализацией. Ученые подчеркнули, что покрытие не лечит уже существующий кариес, но способно предотвратить появление нового.

Ранее американские и австралийские ученые показали, что причиной возникновения кариеса является не генетическая предрасположенность, а нездоровый образ жизни и неправильный уход за полостью рта.

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