https://news.day.az/medicine/1197327.html Вот чем опасна вода из пластиковых бутылок - ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вот чем опасна вода из пластиковых бутылок - ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Медицина, 26 января 2020 23:18 403

"Сырой" водой называют воду из природных источников (рек, озер, родников), не подвергавшуюся никакой обработке. Казалось бы, подобная жидкость должна просто кишеть болезнетворными бактериями. Но чем же лучше "сырая" вода бутилированной жидкости или той, что течет из крана?

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Вся правда о бутилированной воде

Стремясь обезопасить себя от различных инфекций, содержащихся в "сырой" воде, многие пьют бутилированную воду. Однако целесообразна ли данная замена на самом деле? Как показывают исследования ученых, не совсем.

В 2015 году аналитический центр МГУ провел масштабные лабораторные изыскания, в ходе которых были изучены 20 проб бутилированной воды известных брендов и 28 - марок поскромнее. 4 образца из последних 28-ми оказались непригодными для питья. В них эксперты обнаружили повышенную щелочность и огромное количество бактерий. Одну пробу из указанных 4-х забраковали по причине бедности, но уже полезной микрофлоры. Такой результат, по мнению специалистов центра, объясняется тщательной очисткой, благодаря которой и вредность воды, и ее польза, свелись к нулю.

Вода известных брендов огорчила исследователей еще больше: 6 образцов из 20-ти были сразу отвергнуты по микробиологическим показателям. Число бактерий, образующих колонии, в пробах оказалось превышено в 1,5 -2 раза.

Всем известно, что чаще всего вода продается в пластиковых емкостях, для производства которых, как выяснили американские ученые, используется вредный химикат бисфенол-А. Это вещество отрицательно влияет на репродуктивную функцию, деятельность щитовидной железы и центральной нервной системы. Бисфенол-А активно выделяется из пластика в воду при плюсовой температуре. У 95% участников эксперимента бисфенол-А был обнаружен в моче после употребления бутилированной воды. К таким же выводам пришли и немецкие ученые, опубликовавшие результаты своей работы в издании PLoS ONE.

Вся правда о воде из-под крана

 

Основатель американской компании Live Water, специализирующейся на продаже "сырой" воды, Мукандэ Сингх подтверждает, что вода из крана действительно очищена на 99% (The New York Times). Но именно по этой причине, как говорит Сингх, она является "мертвой". Ведь при очистке погибают не только вредные, но и полезные для человека микроорганизмы.

Кроме того, для очистки водопроводной воды нередко используется хлор. Доктор Герберт Шварц из Камберлендского колледжа в Америке давно озабочен проблемой хлорирования воды. Он считает, что подобную очистку необходимо срочно запретить. Регулярное употребление такой воды, по мнению ученого, влечет за собой огромный риск возникновения онкологических заболеваний. Из-за хлора в организме образуются тригалометаны, которые в свою очередь вызывают рост раковых клеток. Об этом ученый заявил еще в 1998 году в материале для агентства "Рейтер". Со Шварцем согласны и эксперты "Росконтроля".

Вся правда о "сырой" воде

Только "сырая" вода, с точки зрения многих экспертов, является по-настоящему живой и действительно полезной для организма. Иранский ученый Ферейдон Батмангхелидж посвятил всю свою жизнь изучению воды и ее целебным свойствам. В своих многочисленных трудах доктор Батмангхелидж утверждал, что с помощью воды можно вылечить практически любое заболевание. Однако для этого необходимо использовать исключительно "сырую" воду.

Кандидат химических наук Олег Мосин в своей статье "Родниковая и ключевая вода" подчеркивает, что вода из этих природных источников не подвергается никакой химической, термической или иной обработке, а "доходит до нас в своем первозданном виде" и человек, пьющий ее, получает все ее полезные свойства. Причем, по мнению ученого, родниковая вода проходит естественную, природную очистку посредством песка и гравия, а потому не нуждается в губительном кипячении. Однако эксперт предупреждает читателей, что источник воды должен быть в обязательном порядке проверен специалистами на наличие болезнетворных бактерий.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Иерусалиме на акции против призыва в армию задержали 38 ортодоксальных иудеев 00:10, В мире 196
Погиб Коби Брайант - ФОТО 00:01, Спорт 703
Ипотечный фонд Азербайджана обратился к населению в связи с началом льготной аренды жилья 26 января 22:58, Общество 924
Армения - это мина, заложенная под Евразийский Союз - как Ереван предает интересы Москвы 26 января 22:51, Политика 839
США активизировали контртеррористические операции в Сирии 26 января 22:48, В мире 623
Агентство по развитию МСБ провело тренинг по бизнес-сотрудничеству для предпринимателей 26 января 22:45, Экономика 602
По посольству США в Ираке нанесли ракетный удар 26 января 22:29, В мире 884
Россия наказывает Пашиняна - в Армении резко подорожает газ 26 января 22:05, Политика 1 478
Азербайджанские студенты поблагодарили Президента Ильхама Алиева за помощь в эвакуации из зоны землетрясения - ФОТО 26 января 21:52, Политика 931
В Азербайджане растет объем производства автомобилей 26 января 21:34, Экономика 1 043
Жители Гонконга протестуют против карантина 26 января 20:59, В мире 1 176
В Сирии при взрыве автомобиля погибли восемь человек 26 января 20:35, В мире 1 182
Из китайского города Ухань массово бегут жители - уже 5 миллионов 26 января 19:43, В мире 1 712
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.01.2020 26 января 19:00, Политика 1 617
В Нигерии зафиксировали вспышку лихорадки Ласса 26 января 18:57, В мире 1 691
Принц Уильям получил новый титул от королевы Елизаветы II 26 января 18:53, В мире 2 247
США предупредили Британию об угрозе ее нацбезопасности 26 января 18:46, В мире 1 807
Эпидемиологи из Китая подтвердили данные об источнике коронавируса 26 января 18:40, В мире 2 009
В Азербайджане состоялась презентация концептуального рамочного документа по партнерству государственного и частного секторов - ФОТО 26 января 18:35, Экономика 1 748
В России оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус 26 января 18:32, В мире 1 816
Число погибших из-за ливней в Бразилии достигло 47 26 января 18:25, В мире 1 785
Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы пищевого бизнеса - ФОТО 26 января 18:23, Экономика 1 726
В парламенте Ирана заявили, что "черные ящики" украинского лайнера останутся в стране 26 января 18:17, В мире 1 789
В Ираке за два дня погибли более десяти демонстрантов 26 января 18:10, В мире 1 718
Стрельба в баре в Южной Каролине, есть погибшие 26 января 18:03, В мире 1 719
Германия возобновила обучение иракских военных 26 января 17:57, В мире 1 733
В Огузе начался крупный пожар в горах 26 января 17:44, Общество 2 029
В Физули созданы условия для развития бизнеса женщин из семей вынужденных переселенцев 26 января 17:35, Экономика 1 818
Глава Дагестана рассказал о планах по запуску скоростного поезда Махачкала-Баку 26 января 17:27, В мире 2 146
Число жертв землетрясения в Турции растет - ОБНОВЛЕНО 26 января 17:20, В мире 1 944
В Вене у стюардессы из Китая заподозрили коронавирус 26 января 17:13, В мире 1 918
Лидер иракских шиитов призвал к новой акции против США 26 января 17:07, В мире 1 921
Израильтянам впервые разрешили посещать Саудовскую Аравию 26 января 17:00, В мире 2 026
В жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, есть пострадавшие 26 января 16:53, В мире 1 894
Министр торговли США не исключил ответных мер на углеродный налог ЕС 26 января 16:43, В мире 1 984
Студенты, эвакуированные из зоны землетрясения в Турции, доставлены самолетом из Нахчывана в Баку - ОБНОВЛЕНО 26 января 16:34, Общество 2 212
В Китае считают, что коронавирус может приобрести новые характеристики 26 января 16:31, В мире 2 056
Ким Чен Ын впервые после казни дяди появился на публике со своей тетей 26 января 16:17, В мире 2 384
Папа Франциск молится за успех борьбы с коронавирусом 26 января 16:07, В мире 2 062
Мир на примере Азербайджана увидел, каких результатов можно достичь, если обеспечить стабильность и развитие страны - эксперты об итогах Давосского форума 26 января 16:00, Политика 2 262
В Париже отменили мероприятия в честь китайского Нового года 26 января 15:56, В мире 2 075
В Бакинском книжном центре состоялась презентации книг, приуроченная к 70-летию Михаила Гусмана - ФОТО 26 января 15:46, Культура 2 389
В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом 26 января 15:35, В мире 2 221
В Индии прогремели четыре взрыва 26 января 15:27, В мире 2 254
В Турции шесть человек остаются под завалами после землетрясения 26 января 15:20, В мире 2 261
В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками 26 января 15:10, В мире 2 266
Названы ранние симптомы смертельного вируса из Китая 26 января 15:02, В мире 2 773
Боевой экраноплан "Каспийский монстр" разместится в Дербенте - ФОТО 26 января 14:55, В мире 2 622
Беларусь получила первую партию норвежской нефти 26 января 14:48, В мире 2 433
В Азербайджане опровергли информацию о массовом отравлении угарным газом 26 января 14:41, Общество 2 564
Иран ведет переговоры с Азербайджаном о запуске электронного коридора 26 января 14:31, Экономика 2 670
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае 26 января 14:24, В мире 2 462
В Гонконге из-за угрозы пневмонии закрылись Disneyland и Ocean Park 26 января 14:14, В мире 2 488
Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса 26 января 14:03, В мире 2 652
В Великобритании официально представлена монета, посвященная Brexit - ФОТО 26 января 13:56, В мире 2 679
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса 26 января 13:49, В мире 2 826
В США зарегистрирован третий случай заболевания пневмонией нового типа 26 января 13:42, В мире 2 635
Индийское противоспутниковое оружие впервые показали на параде в Нью-Дели 26 января 13:35, В мире 2 696
В Китае заявили об усилении способности коронавируса к передаче 26 января 13:27, В мире 2 710
Прогноз погоды на первый день рабочей недели 26 января 13:10, Общество 11
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 35 26 января 12:57, В мире 2 793
В Баку может быть проведен финал Лиги Чемпионов - ОФИЦИАЛЬНО 26 января 12:47, Спорт 3 671
В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса 26 января 12:40, В мире 2 882
Эрдоган обвинил Асада и Хафтара в нарушении перемирия в Идлибе и Ливии 26 января 12:31, В мире 2 977
В Китае будут блокировать известную соцсеть за слухи о коронавирусе 26 января 12:24, В мире 3 009
В Японии приостановят работы на АЭС "Иката" после нештатной ситуации 26 января 12:14, В мире 2 929
Тяжелое ДТП в Исмаиллы, есть погибшие и пострадавшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 26 января 12:07, Общество 3 458
Эрдоган отправился с визитом в Алжир 26 января 11:56, В мире 3 018
Сильные ливни в Бразилии унесли жизни десятков людей 26 января 11:48, В мире 3 056
Названы все симптомы смертельного китайского вируса 26 января 11:41, В мире 3 427
Азербайджан - ключевой партнер РФ на Кавказе и Ближнем Востоке - Российские эксперты о динамике сотрудничества Баку и Москвы 26 января 11:30, Политика 3 564
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. 26 января 11:14, В мире 3 114
В Tinder появится тревожная кнопка 26 января 11:06, Технологии 3 237
На Каспии произошло землетрясение 26 января 10:57, Общество 3 618
Ermənistanı guya Azərbaycandan artıq demokratik ölkə kimi göstərmək planlarına "Milli Şura" dəstək verir - Aydın Quliyev 26 января 10:49, Azərbaycanca 3 877
Президент Турции назвал число погибших и пострадавших в результате землетрясения 26 января 10:45, В мире 3 461
Третий - лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу 26 января 10:36, В мире 3 685
МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя 26 января 10:22, В мире 3 364
В Азербайджане будут штрафовать водителей автомобилей с иностранными номерами 26 января 10:14, Общество 4 415
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали десятки азербайджанцев - ОБНОВЛЕНО - ФОТО 26 января 10:07, Общество 4 018
Власти китайского города Сиань приостановят пассажирские перевозки 26 января 10:02, В мире 3 493
В результате взрыва гранат на свадьбе в Афганистане ранены 20 человек 26 января 09:55, В мире 3 506
ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта 26 января 09:47, Политика 3 553
Генсек ООН выразил соболезнования правительству Турции в связи с землетрясением 26 января 09:42, В мире 3 498
Трамп отверг возможность переговоров с Ираном при условии снятия санкций 26 января 09:36, В мире 3 571
Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения 26 января 09:29, В мире 3 618
Состояние Илона Маска увеличилось за неделю на $2,1 млрд 26 января 09:22, Технологии 3 640
Число погибших при землетрясении в Турции продолжает расти 26 января 09:16, В мире 3 714
Азербайджан значительно нарастил объем грузоперевозок - ЦИФРЫ 26 января 09:10, Экономика 3 927
В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса 26 января 09:05, В мире 3 657
Адвокаты Трампа назвали импичмент «вмешательством в выборы» 26 января 08:55, В мире 3 712
США назвали оружие быстрой и смертельной войны 26 января 08:44, В мире 3 940
Британский футболист умер накануне матча 26 января 08:32, Спорт 4 005
Под завалами здания найдена 2-летняя девочка - чудесное спасение в Турции 26 января 08:20, В мире 3 912
В Турции 15 тысяч человек получили временное жилье после землетрясения 26 января 08:11, В мире 3 916
Демократы сами считают импичмент обманом - заявление Трампа 26 января 07:58, В мире 3 941
В Индии покажут новые образцы вооружений 26 января 07:45, В мире 4 023
В Товузе произошел пожар в трехкомнатной квартире – ФОТО 26 января 07:32, Общество 4 125
Юристы Трампа сказали, как будут выстраивать его защиту 26 января 07:19, В мире 4 075
23 человека погибли, 5,5 тысячи остались без крова - удар стихии в Бразилии 26 января 07:07, В мире 4 354
В Москве госпитализировали восьмерых граждан из Китая с высокой температурой 26 января 06:05, В мире 4 428
В Перу пройдут досрочные выборы в парламент 26 января 04:28, В мире 4 760
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине 26 января 03:01, В мире 5 352
Азербайджанских студентов эвакуируют из зоны землетрясения в Турции 26 января 01:19, Политика 5 538
В Бакинском книжном центре состоялась церемония презентации книги «Формула жизни. Книга о папе и маме» - ФОТО 26 января 00:14, Культура 6 035
В Тегеране экстренно сел пассажирский самолет 26 января 00:06, В мире 6 119
Глава Евросовета созвал экстренный саммит 25 января 23:38, В мире 6 129
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США 25 января 23:02, В мире 6 146
Boeing 777X начал первый испытательный полет 25 января 22:40, В мире 6 294
Ректор Московского государственного института международных отношений выступил с лекцией в Университете АДА 25 января 22:23, Политика 6 276
"Это удивительная страна с восхитительными, гостеприимными жителями" - Канадская писательница делится впечатлениями от путешествия в Азербайджан 25 января 22:00, Туризм 7 925
Возросло число жертв землетрясения в Турции 25 января 21:51, В мире 6 453
Еще два землетрясения в Турции 25 января 21:29, В мире 9 539
Инвестиции в нефтегазовый сектор Азербайджана достигли 5,5 млрд - ОТЧЕТ 25 января 21:24, Экономика 6 376
Пашинян поддержал возвращение оккупированных территорий Азербайджана - громкое заявление 25 января 21:00, Политика 16 910
Защита Трампа начала представлять в Сенате аргументы в рамках процедуры импичмента 25 января 20:39, В мире 6 550
В работе Facebook в Азербайджане произошел сбой 25 января 20:23, Технологии 6 618
NASA предупреждает: к Земле приближается потенциально опасный астероид 25 января 20:01, В мире 6 954
43 человека спасены из-под завалов после землетрясения в Турции 25 января 19:58, В мире 6 697
Пашиняну пригрозили судебным иском 25 января 19:54, Политика 7 494
Двухлетний ребенок стал самым маленьким пациентом с пневмонией нового типа в Китае 25 января 19:49, В мире 6 631
Заповеднику «Юхары Баш» дан статус национального - постановление Кабмина 25 января 19:43, Общество 7 088
В Иране выдвинули новую версию гибели украинского лайнера 25 января 19:39, В мире 6 981
В Китае возросло число заболевших новым типом коронавируса 25 января 19:29, В мире 6 677
В Турции после землетрясения из-под завалов извлекли еще двух человек 25 января 19:05, В мире 6 807
В Ираке на акциях протеста погибли четыре человека 25 января 18:55, В мире 6 721
Эрдоган обещал поддержку пострадавшим от землетрясения 25 января 18:50, В мире 6 713
В Польше ввели дополнительные меры безопасности из-за коронавируса 25 января 18:45, В мире 6 712
Али Ахмедов: Азербайджан теперь не только участник влиятельнейшей в мире организации по экономическим дискуссиям, но и один из ее организаторов 25 января 18:38, Политика 6 671
Во Франции при пожаре в зоопарке погибли около 60 животных 25 января 18:30, В мире 6 809
Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и высадили шестерых пассажиров 25 января 18:20, В мире 7 223
В Европе раскрыли польскую банду с военной подготовкой и элитными авто 25 января 18:12, В мире 7 054
Туристические компании Китая прекратили организацию групповых туров 25 января 18:05, Туризм 6 971
Названы основные сферы деятельности населения Азербайджана 25 января 17:59, Экономика 7 129
В Пакистане изолировали первого человека с подозрением на коронавирус 25 января 17:52, В мире 6 954
Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении прав человека из-за допросов иранцев на границе 25 января 17:46, В мире 6 976
Индийские пожарные спасли 12 человек после обрушения здания в Дели 25 января 17:40, В мире 7 019
В Словакии из музея пропали монеты стоимостью миллион евро 25 января 17:34, В мире 6 989
В Центре мугама отметят 90-летие Алибабы Мамедова 25 января 17:33, Культура 7 105
США планируют эвакуировать своих граждан из Уханя 25 января 17:27, В мире 7 073
Иран предложил помощь Турции после землетрясения с десятками жертв 25 января 17:21, В мире 7 102
Власти Пекина запретили междугородние автобусы из-за коронавируса 25 января 17:15, В мире 7 111
Эрдоган прибыл в зону землетрясения на востоке Турции 25 января 17:08, В мире 7 185
"Союзмультфильм" намерен транслировать азербайджанские мультфильмы из "золотой коллекции" 25 января 17:00, Культура 7 353
Аэропорт в Тегеране усилил меры безопасности из-за коронавируса 25 января 16:53, В мире 7 102
Азербайджанский ансамбль танца выступил на телешоу в Китае, вошедшем в Книгу рекордов Гиннесса - ФОТО 25 января 16:45, Культура 7 249
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО 25 января 16:37, Политика 9 803
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии 25 января 16:34, Политика 7 200
Азербайджанская делегация примет участие в зимней сессии ПАСЕ 25 января 16:27, Политика 7 208
Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом 25 января 16:21, В мире 7 324
Ещё новости