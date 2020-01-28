Как связаны рак и группа крови

Не так давно телеведущая Елена Малышева заявила о том, что в зависимости от своей группы крови люди подвержены тому или иному виду рака. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, так ли это на самом деле.

По словам Малышевой, люди с первой группой крови предрасположены к раку толстой кишки, со второй - к онкологии желудка, люди с третьей группой чаще заболевают раком поджелудочной железы, а люди с четвертой - раком почек.

Как оказалось, телеведущая действительно отчасти права. И правда, разные группы крови предрасположены к разным видам онкологии. Однако другие факторы риска оказывают куда большее влияние на развитие опухоли того или иного органа.

Например, избыточный вес, курение, повышенное артериальное давление, почечная недостаточность или наследственность гораздо чаще приводят к развитию рака почек, чем четвертая группа крови. Но вместе с тем следует быть гораздо осторожнее, если, ваш близкий родственник был болен раком почек, и при этом у вас четвертая группа крови. Сочетание нескольких факторов куда чаще приводит к онкологии.